Dodge Durango è al primo posto nel segmento nello studio JD Power 2025 APEAL

Dodge Durango si è aggiudicato il primo posto nello studio JD Power 2025 US Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL), classificandosi al primo posto nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Dodge ha compiuto il balzo più significativo tra i marchi del mercato di massa, migliorando di 31 punti e balzando al secondo posto. Questa impressionante ascesa è stata alimentata dalle solide prestazioni di Dodge Durango nel suo segmento e riflette il continuo slancio del marchio nel fornire veicoli che incontrano il gradimento dei clienti.

“L’ascesa di Dodge al secondo posto tra i marchi del mercato di massa nella classifica APEAL testimonia l’identità audace del marchio e il profondo legame con i suoi clienti”, ha dichiarato Yuri Rodrigues, vicepresidente senior della qualità di Stellantis North America. “Guidato dal primo posto di Durango nel suo segmento, il guadagno di 31 punti di Dodge riflette la nostra profonda attenzione a prestazioni, esecuzione e soddisfazione del cliente. Dodge offre questo con orgoglio, determinazione e potenza.”

La Jeep Grand Cherokee si è piazzata tra le prime tre nel segmento dei SUV di medie dimensioni, contribuendo a far guadagnare al marchio otto punti nello studio di quest’anno. Lo studio APEAL di JD Power misura il legame emotivo e il livello di entusiasmo dei proprietari nei confronti del loro nuovo veicolo in base a 37 attributi, che vanno dal senso di comfort e lusso al brivido in accelerazione.

