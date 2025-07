Nuova Dodge Journey: ecco come sarebbe una nuova generazione del SUV in stile Opel Grandland

Nuova Dodge Journey è un render pubblicato sul web nelle scorse ore dal designer automobilistico e creatore digitale Nihar Mazumdar che ha immaginato quello che potrebbe essere lo stile di una futura generazione del celebre modello di Dodge su base di Opel Grandland. In un momento in cui Stellantis fa una fatica bestiale in Nord America e il marchio Dodge in particolare non vive un momento particolarmente positivo, un modello di questo tipo farebbe sicuramente comodo alla gamma del brand del gruppo automobilistico.

Un render apparso sul web immagina come sarebbe una nuova Dodge Journey su base Opel

Secondo il concept non ufficiale di Nihar Mzumdar, la soluzione per risollevare il flop della Dodge Hornet potrebbe essere il ritorno del crossover di medie dimensioni nuova Dodge Journey, originariamente prodotto dal 2009 al 2020 in un’unica generazione. Questa nuova versione sarebbe più compatta rispetto al modello originale, posizionandosi sotto la Dodge Durango di terza generazione, ma comunque più grande della Hornet.

Il progetto immagina il Journey basato sulla seconda generazione dell’Opel Grandland, un SUV compatto costruito sull’architettura STLA Medium, condivisa con modelli come Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross e Jeep Compass.

Questa nuova Dodge avrebbe un design distintivo e avventuroso, mantenendo molte caratteristiche tipiche dei crossover Stellantis, con costi di produzione contenuti e motorizzazioni aggiornate. L’unica modifica importante riguarderebbe gli interni, considerati troppo europei per il mercato americano e quindi da rendere più adatti ai gusti locali. Ovviamente al momento è solo un’ipotesi personale di un designer indipendente ma certamente un modello di questo tipo nella gamma di Dodge ci starebbe proprio bene e potrebbe effettivamente garantire qualche numero di vendita in più rispetto a quanto avviene oggi con il brand che tra il flop delle muscle car elettriche e i problemi di Hornet messo fuorigioco dai dazi e che comunque non ha mai brillato, non vive un momento positivo.