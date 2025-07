Dodge Hornet: per la gemella di Alfa Romeo Tonale futuro sempre più nebuloso

Dodge Hornet è la gemella di Alfa Romeo Tonale che viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano ed esportata in America. Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che la produzione è ferma in attesa di capire quello che accadrà con i dazi. Ovvi vi riportiamo un’altra notizia che arriva da Automotive News secondo cui anche l’ipotesi di un restyling per il modello, che sarebbe arrivata insieme a quello di Alfa Romeo Tonale è stata per il momento fermata.

Dodge Hornet: ferma la produzione e in dubbio anche il restyling del SUV

Secondo quanto riportato da Automotive News, Stellantis ha rinviato l’avvio della produzione della “Hornet 2026” a data da destinarsi, in attesa di valutare l’impatto dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti. Probabilmente si tratterà di una versione aggiornata del modello. Anche l’Alfa Romeo Tonale potrebbe subire un restyling entro la fine di quest’anno o il prossimo. La Dodge Hornet, come la Tonale, viene prodotta in Italia e sta attraversando un momento complesso, con i dazi che potrebbero aggravare la situazione. Il ritardo potrebbe anche sfociare in una cancellazione definitiva della produzione. Negli Stati Uniti, Dodge ha venduto oltre 20.000 Hornet nel primo anno completo e circa 5.600 quest’anno, suggerendo che il picco delle vendite è già passato.

Anche se poco conosciuto in Italia visto che viene venduto in Nord America, fino ad ora Dodge Hornet è stato molto importante per Pomigliano garantendo un buon numero di unità prodotte ogni anno. Ovviamente con i dazi la situazione cambia radicalmente e dunque il futuro di questo modello diventa incerto. Molto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi mesi e anche dalle decisioni che saranno prese dai nuovi vertici di Stellantis a cominciare dal nuovo numero uno l’amministratore delegato Antonio Filosa che proprio ieri ha visto ratificata la sua nomina dall’assemblea generale di Stellantis riunita ad Amesterdam.