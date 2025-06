Abarth 600e: la Abarth più potente di sempre, debutta in un altro mercato

Abarth offre ora l‘Abarth 600e sul mercato ceco. Questa si aggiunge all’Abarth 500e, già in vendita in Repubblica Ceca. Abarth 600e è il risultato di un impegnativo progetto di sviluppo che ha coinvolto gli esperti Abarth e gli ingegneri di Stellantis Motorsport. Insieme, hanno creato la Perfo eCMP, una piattaforma sportiva all’avanguardia per auto elettriche, che rappresenta un trasferimento tecnologico dalla pista alla strada e costituisce la base della nuova 600e.

Abarth 600e completa l’offerta del marchio e si affianca al modello Abarth 500e, già disponibile sul mercato ceco

Progettata per il massimo piacere di guida, la vettura dello scorpione combina prestazioni di altissimo livello con l’inconfondibile grinta e la grinta tipiche del marchio Abarth. Il suo carattere distintivo si riflette nell’aspetto distintivo, nelle carreggiate larghe, nello spoiler posteriore aerodinamico e negli interni sportivi con elementi di stile distintivi. In collaborazione con i suoi partner motorsport, Michelin, Sabelt, JTEKT Torsen e Alcon, Abarth ha sottoposto ogni componente a rigorosi test per ottenere un allineamento ottimale. Il risultato è l’Abarth più potente di sempre.

Ciò che rende la nuova Abarth 600e l’auto più potente del marchio risiede negli elementi tecnici chiave nascosti sotto la sua scocca. Il motore elettrico è stato sviluppato direttamente da Abarth. Questo nuovo “scorpione” supera significativamente tutte le precedenti berline elettriche sportive: il suo motore offre una potenza di 207 kW (280 CV), il valore più alto mai raggiunto da una Abarth. Il motore elettrico è stato testato in pista su una vettura di Formula E appositamente modificata.

La versione Scorpionissima accelera da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi, mentre la versione Turismo lo fa in circa 6,24 secondi. Entrambe le varianti sono estremamente agili e divertenti in ogni situazione. Inoltre, questa “mostruosa” auto offre 345 Nm di coppia e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 200 km/h. L’autonomia con una singola carica arriva fino a 334 km nel ciclo combinato WLTP, a seconda del treno di pneumatici utilizzato.

Entrambe le versioni dell’Abarth 600e offrono tre modalità di guida. La modalità Turismo è pensata per un’accelerazione fluida e offre 110 kW per la versione Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia e una velocità massima limitata a 150 km/h. Questa modalità offre anche una risposta sportiva dell’acceleratore, uno sterzo più preciso e impostazioni ESP standard.

La seconda modalità, Scorpion Street, aumenta la potenza a 150 kW per la versione Turismo e 170 kW per la Scorpionissima, con una coppia massima di 345 Nm e una velocità massima di 180 km/h. Questa modalità combina un carattere sportivo con una maggiore dinamica e un sistema ESP con messa a punto “giocosa”. La modalità Scorpion Track è quella che regala il massimo divertimento all’Abarth: offre le massime prestazioni per la guida in pista, con una velocità massima di 200 km/h, 345 Nm di coppia e una potenza maggiore di 207 kW (280 CV) sull’Abarth 600e Scorpionissima e 175 kW (240 CV) sulla versione Turismo.