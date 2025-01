Stellantis Motorsport annuncia la collaborazione con Intel Automotive

Stellantis Motorsport, impegnata nel campionato mondiale ABB FIA Formula E con DS Automobiles dal 2015 e Maserati dal 2022, continua a mettere al centro della propria strategia l’innovazione tecnologica nell’ambito dei veicoli elettrici. Per mantenere e accelerare il suo successo nelle competizioni elettriche, la divisione motorsport del gruppo ha deciso di intraprendere una collaborazione strategica con Intel Automotive.

Con il riconoscimento delle competenze di Intel nelle soluzioni avanzate di semiconduttori, Stellantis Motorsport ha scelto il gigante tecnologico come partner chiave per lo sviluppo di un nuovo controllo inverter di ultima generazione.

Questo componente, essenziale per le monoposto GEN3 Evo di DS Automobiles (DS E-TENSE FE25) e Maserati (la Folgore), è fondamentale nel controllo del motore elettrico, utilizzando l’energia della batteria e recuperando potenza durante la frenata. Il ruolo dell’inverter, quindi, è cruciale per ottimizzare l’efficienza in gara, dove ogni guadagno di energia può tradursi in un vantaggio competitivo.

La nuova tecnologia dell’inverter sviluppata grazie alla collaborazione con Intel sfrutta i semiconduttori ad alte prestazioni e le avanzate capacità software del colosso tecnologico per ottimizzare l’erogazione di potenza, migliorando significativamente le prestazioni delle vetture in pista.

L’alleanza appena annunciata dimostra l’impegno di Stellantis Motorsport nel superare i limiti della tecnologia dei veicoli elettrici e il ruolo centrale degli sport motoristici come laboratorio per soluzioni di mobilità del futuro. Léo Thomas, Direttore del programma Formula E di Stellantis Motorsport, ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo molto entusiasti di questa partnership tecnica con Intel Automotive. La loro expertise rappresenta un vantaggio fondamentale per il nostro programma, e sono certo che questo lavoro congiunto ci permetterà di migliorare ulteriormente le nostre prestazioni nei prossimi mesi. La Formula E è un campionato altamente competitivo, e siamo costantemente alla ricerca delle migliori soluzioni per mantenere una posizione di leadership. Questa collaborazione rispecchia la nostra visione comune per il futuro della mobilità elettric”.

Jack Weast, Intel Fellow, vicepresidente e direttore generale di Intel Automotive, ha aggiunto: “La Formula E è un terreno di prova estremamente competitivo per la tecnologia dei veicoli elettrici. La nostra collaborazione con Stellantis Motorsport ci consente di spingere al massimo i limiti delle prestazioni e dell’efficienza in un ambiente reale di altissimo livello, contribuendo all’innovazione che avrà un impatto diretto sui futuri veicoli elettrici per tutti”.