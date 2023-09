Abarth 500e: in Brasile sarà venduta in versione cabrio

Abarth 500e arriverà in Brasile nel 2024 e dovrebbe essere venduta in versione Cabriolet secondo quanto rivelato da Autos Segredos. L’auto elettrica sarà il terzo modello della casa automobilistica dello scorpione sul mercato brasiliano. In quel paese infatti il marchio vende già la Pulse Abarth e la Fastback Abarth che è nelle fasi finali di sviluppo e debutterà nel 2023.

Abarth 500e potrebbe essere venduta in Brasile in versione cabrio

Abarth 500e monta un motore elettrico che sviluppa 155 CV di potenza. Accelera da 0 a 100 km orari in sette secondi. Ricordiamo che questo veicolo è dotato del Sound Generator che simula il suono del motore a combustione. La sportiva elettrica dispone di tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni – Touring, Scorpion Street e Scorpion Track – offrendo ai clienti la completa libertà di esaltare la configurazione sportiva e scatenare la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.

Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, la Nuova 500e Abarth è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW. Secondo i dati ufficiali del produttore, in meno di 5 minuti viene generata una riserva di energia sufficiente per il chilometraggio giornaliero (circa 40 km), inferiore al tempo necessario per scegliere la prossima destinazione. Quando sei di fretta, la ricarica rapida raggiunge l’80% di autonomia in soli 35 minuti.

Per ricaricare la proria Abarth 500e a casa in modo semplice e veloce, è possibile installare easyWallbox, una soluzione “Plug&Play” che si fissa semplicemente al muro vicino a una presa elettrica. Grazie ad una connessione Bluetooth e all’applicazione “MyEasyWallbox” è possibile configurare easyWallbox e monitorarne i parametri di funzionamento.

Ricordiamo che la nuova 500e Abarth è la prima vettura della gamma Abarth a offrire un’esperienza completamente connessa grazie ai servizi Uconnect, che garantiscono ai clienti un’esperienza di guida completa con informazioni in tempo reale e sicurezza a bordo. Tutti i servizi connessi possono essere gestiti anche dall’esterno del veicolo tramite l’app dedicata. Inoltre, il nuovo quadro strumenti da 7” completamente digitale fornisce tutte le informazioni necessarie – dalla velocità all’autonomia, alla modalità di guida attuale e allo stato della batteria – senza distogliere l’attenzione del conducente dalla strada. Vedremo dunque come questo modello sarà accolto in Brasile dove Abarth sta arricchendo sempre di più la sua gamma.