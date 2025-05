Ferrari al Motor Valley Fest 2025: ci sarà pure la F80

Presenza importante di Ferrari al Motor Valley Fest 2025, in programma da giovedì 5 giugno a domenica 8 giugno a Modena, città natale di Enzo Ferrari. Diversi i modelli del “cavallino rampante” presenti all’appello. In Piazza Roma sarà messa in vetrina l’eccellenza creativa dell’Emilia Romagna. A dominare la scena ci penserà una vettura assolutamente fuori dal comune: la Ferrari F80, sesta supercar estrema del marchio, discendente nobile di quel filone aperto dalla GTO nel 1984 e proseguito con le F40, F50, Enzo e LaFerrari.

Stiamo parlando di una “belva” spinta da un propulsore ibrido e biturbo da 1200 cavalli, 900 dei quali provenienti dal V6 endotermico di derivazione 499P. Questa vettura incarna il meglio del know-how tecnologico del momento e spinge il livello delle performance verso lidi mai visti prima. Con lei, sulla pista di Fiorano, le distanze cronometriche dai bolidi da gara si assottigliano in modo incredibile. Questa è la migliore espressione del savoir-faire contemporaneo della casa di Maranello. Giusto metterla in mostra nell’evento di casa, nell’esposizione Best of Motor Valley.

Corse Clienti sarà presente, sempre in Piazza Roma, nella giornata di sabato 7 giugno, a partire dalle 15.00, con un intervento di Federica Santoro (Head of XX and Monoposto Heritage Programmes), che parlerà dei programmi non competitivi per clienti sportivi Ferrari su un palco nel quale sarà esposta una meravigliosa FXX-K Evo.

Al Museo Enzo Ferrari, invece, il pubblico potrà ammirare, solo per il lungo fine settimana dell’evento, le Roma, Roma Spider, Purosangue, 296 GTB, 296 GTS, 12Cilindri e la 12Cilindri Spider, coprendo così l’intera gamma attuale del marchio.

Ricordiamo che il Motor Valley Fest 2025, ormai ai nastri di partenza, è un evento celebrativo di quelle aziende che, da decenni, contribuiscono a creare la leggenda del distretto dei motori emiliano-romagnolo. La cornice espositiva non poteva che essere quella di Modena, città Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, oltre che cuore pulsante della passione a quattro ruote, in Italia e nel mondo. Qui le eccellenze meccaniche della Terra dei Motori si uniscono alle bellezze architettoniche e alle ricchezze enogastronomiche del territorio, per un mix unico e inebriante.

Le Ferrari attiva su vari fronti

Ferrari, come già detto, metterà in vetrina le auto della sua attuale gamma. La casa di Maranello, però, si spingerà oltre, presenziando con un buon numero di interventi e di iniziative dedicate ad altri momenti celebrativi e di approfondimento. Sul fonte convegnistico, spicca la presenza del CEO Benedetto Vigna al Top Table inaugurale di giovedì 5, che si terrà presso il Teatro Storchi alle 9.00. Nella stessa giornata, ma alle 16.30, Flavio Manzoni, capo del centro stile Ferrari, sarà fra i protagonisti della tavola rotonda “Designing the future: innovazione, tecnologia e sostenibilità nel mondo delle vetture high-performance”, al Complesso San Paolo.

Il giorno dopo, venerdì 6 maggio, nella stessa location, si svolgeranno altri tre momenti di approfondimento, in presenza di relatori del “cavallino rampante”: il talk sulle vetture d’epoca alle 09.00 con Andrea Modena (Head of Ferrari Classiche & Special Sales); l’incontro “L’esperienza del lusso: oltre il prodotto, dentro il brand” alle 11.00 con Paige Hope (Head of Ferrari Global Operational Marketing); la tavola rotonda “Virtual racing revolution: opportunità, inclusività e innovazione nell’e-racing” alle 14.00 con Tiziana Mecozzi (Scuderia Ferrari eSports Manager).

Alle 11.00 della stessa data, presso il Motor Valley Accelerator, andrà in scena il convegno su “Sfide e strategie per formare, attrarre e trattenere i talenti del futuro”, con l’intervento di Nicola Sotira (Head of Industrial HR). Un impegno, quindi, a 360 gradi, per la casa di Maranello al Motor Valley Fest 2025.

Di particolare interesse anche il rendez-vous lavorativo “Ferrari, Valori e Carriere”, in programma alle 14.30 di giovedì 5 giugno al Teatro del Collegio di San Carlo. Si tratta di un Talent Talk che offrirà agli studenti universitari e post-universitari la possibilità di ricevere informazioni sulle connessioni tra alta formazione e figure professionali cercate dalla casa di Maranello, con Chiara Gorta (HR Specialist University Partnerships) per relatrice.

Anche il MEF in “pista”

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, oltre alle auto dell’attuale gamma, aggiunte alla line-up presente al momento nella nota struttura espositiva, si potranno ammirare gli scatti dell’esposizione fotografica temporanea dedicata alla Klemantaski Collection. Qui gli appassionati, specie quelli dal piglio più romantico, vivranno un tuffo nelle emozioni di alcune delle immagini racing più note e coinvolgenti di tutti i tempi.

Nella stessa cornice, quando le lancette del tempo segneranno la data di sabato 7 giugno, a titolo gratuito e per i soli visitatori del Museo Enzo Ferrari, alle ore 11 si potrà assistere al “Supercar Talks”, che porterà alla scoperta dei segreti di gioielli a quattro ruote come la GTO, la F40 e LaFerrari, con gli interventi di Carlo Palazzani (Head of Pilot Design), Gianmarco Picardi (Ferrari Classiche Workshop Manager) e Matteo Turconi (Senior Product Marketing Manager). Un appuntamento, anche questo, imperdibile, che darà ulteriore luce alla presenza Ferrari al Motor Valley Fest 2025. Come ciliegina sulla torta, sempre al MEF, si terrà pure la speciale esposizione di una 499P del 2024, usata come test car in quella stagione agonistica.

Iscrizioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni al Museo Enzo Ferrari, scrivere a biglietteriamef@ferrari.com. Il collegamento cliccabile sul nome di ciascuna tavola rotonda permette l’iscrizione al rispettivo evento del Motor Valley Fest 2025.

