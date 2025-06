Maserati MSG Racing: il weekend di Shanghai si conclude con un bottino doppio di punti

La pioggia ha interrotto lo svolgimento della seconda gara del weekend del doppio E-Prix di Shanghai, ma Jake Hughes e Stoffel Vandoorne hanno gestito magistralmente le condizioni di bagnato, assicurando un bottino doppio di punti fondamentale per la Maserati MSG Racing. Le prove libere finali sono state piuttosto brevi, con la pioggia che ha infierito sul Circuito Internazionale di Shanghai, e le condizioni non sono migliorate in vista delle qualifiche. I due piloti hanno fatto un ottimo lavoro nelle rispettive sessioni di qualificazione di gruppo, riuscendo entrambi a qualificarsi per i Duels.

Hughes e Vandoorne gestiscono alla perfezione la domenica ostacolata dalla pioggia, regalando punti importanti a Maserati MSG Racing

A causa del forte maltempo, le sessioni di qualifica sono state bruscamente interrotte, impedendo così ai due piloti di avere l’opportunità di migliorare le proprie posizioni sulla griglia di partenza. In base al regolamento ufficiale della FIA Formula E, in situazioni del genere si fa riferimento ai risultati ottenuti durante le qualifiche di gruppo per determinare l’ordine di partenza, poiché non è stato possibile disputare i Duelli. Jake ha quindi preso il via dalla quinta posizione, mentre Stoffel si è schierato poco più indietro, in ottava posizione.

La pioggia, che continuava a cadere con grande intensità, ha messo seriamente in discussione la possibilità di dare il via alla gara in condizioni di sicurezza. Tuttavia, la direzione gara della FIA Formula E era già stata allertata sull’arrivo delle condizioni meteorologiche avverse e aveva provveduto a modificare il programma ufficiale, prevedendo una partenza anticipata per cercare di aggirare il problema. Anche se l’orario di partenza era stato rivisto e spostato, il programma includeva due ore supplementari di margine operativo, il che ha permesso comunque di garantire lo svolgimento regolare dell’E-Prix.

A causa dell’abbondante quantità di acqua stagnante presente sull’asfalto, la corsa ha preso il via in condizioni di Safety Car, con l’intero schieramento che ha percorso cinque giri dietro la vettura di sicurezza prima che la gara potesse effettivamente iniziare tramite una partenza lanciata. Questo lungo periodo iniziale sotto regime di Safety Car ha comportato, come da regolamento, l’aggiunta di tre giri extra al conteggio totale della gara, da completare alla fine.

La partenza lanciata ha visto la griglia di partenza relativamente sparpagliata al via del verde, quindi lo sprint in curva 1 è stato più riservato. Jake ha fatto un ottimo tentativo su Lucas Di Grassi (Lola Yamaha), retrocedendolo dal quarto posto in pista.

Con un distacco maggiore del solito tra le vetture, l’attivazione della modalità Attack non è stata così costosa. Entrambi i piloti di Maserati MSG Racing hanno sfruttato i primi quattro minuti di potenza extra senza perdere posizioni in pista, man mano che la gara si stabilizzava.

La gara è stata caratterizzata da momenti drammatici, ma i due piloti hanno gestito con maestria le condizioni di bagnato per mantenere le due Maserati Tipo Folgore sul manto grigio e puntate nella giusta direzione. Jake sembrava in grado di avvicinarsi alla Porsche di Antonio Felix da Costa nelle fasi finali della gara per conquistare un podio, ma la gestione dell’energia è diventata una priorità. Con le condizioni insidiose fuori dalla traiettoria, non valeva la pena rischiare per la P4 di Jake per tentare qualcosa di turbolento sulla Porsche.

Un finale di fine settimana più positivo, con la Maserati MSG Racing che riconquista il sesto posto nel campionato a squadre e Jake e Stoffel che aggiungono punti importanti al loro totale piloti. Il Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E riprende il 21 giugno a Giacarta.

Jake Hughes, Pilota, Maserati MSG Racing: “Abbiamo concluso qui a Shanghai con una nota positiva. Guardando al nostro weekend, abbiamo messo insieme un paio di giorni davvero forti. Avremmo potuto facilmente piazzarci due volte nella top five senza il problema al pit stop di ieri. Sembra passato molto tempo dall’ultima volta che sono arrivato a punti: l’ultima volta è stato a Jeddah. In parte è stato merito mio, in parte merito nostro, ma penso che in molte di queste gare siamo stati forti, e non siamo riusciti ad arrivare alla bandiera a scacchi nelle condizioni giuste. Finalmente, oggi, abbiamo avuto una buona qualifica, una buona gara, un buon ritmo, ed è stato bello ottenere quel quarto posto.”

Stoffel Vandoorne, Pilota, Maserati MSG Racing: “Oggi è stata una giornata davvero difficile, soprattutto all’inizio della gara; la visibilità era scarsa. Non mi sentivo molto competitivo all’inizio, ma gradualmente, con l’avanzare della gara, le nostre gomme hanno iniziato a entrare in una finestra migliore e abbiamo preso sempre più ritmo. È lì che abbiamo iniziato a recuperare alcune posizioni e alla fine abbiamo chiuso in settima posizione. Credo che abbiamo perso un po’ troppo terreno all’inizio e alla fine ne è rimasto solo un po’.”

Cyril Blais, Team Principal, Maserati MSG Racing: “Ottima gara oggi con entrambe le vetture a punti. Jake stava lottando con Da Costa, credo avessimo il passo per lottare per il podio, e anche Stoffel aveva un ritmo davvero forte: stava lottando con Mueller, arrivando quasi al sesto posto. Entrambe le vetture si sono portate avanti e il nostro ritmo sembrava molto forte sul bagnato, quindi oggi è stato un ottimo risultato. È stata una gara difficile, tutta una questione di gestione: gestione dell’energia, gestione degli pneumatici, gestione delle condizioni e strategia. È una ricompensa dopo ieri, quando eravamo in una posizione forte, ma i problemi al Pit Boost ci sono costati caro, non permettendoci di ottimizzare il risultato. Sapevamo che il potenziale c’era e oggi lo abbiamo visto. È stato bello vederlo confermato da entrambe le vetture dopo cinque intense settimane di gara. Ora possiamo concentrarci sulla prossima gara a Giacarta, dopo un po’ di riposo, riorganizzarci e prepararci a dare il massimo nella prossima gara.”

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse: “Oggi portiamo a casa punti importanti per la classifica, nonostante la pioggia che ha fortemente condizionato l’evento, e lo facciamo grazie a uno straordinario lavoro di squadra, determinazione e visione. Abbiamo affrontato la gara con estrema concentrazione e abbiamo portato a casa punti entrambe le vetture: un risultato solido”.