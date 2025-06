Citroën ë-C3 è stata l’auto elettrica più venduta in Spagna a maggio 2025

La ripresa del mercato spagnolo dei veicoli elettrici con il ritorno dei sussidi del Piano Moves III è una realtà e il marchio Citroen, guidato dalla Citroën ë-C3, ne sta sfruttando appieno i vantaggi. La city car compatta della Double Chevron ha chiuso il mese di maggio come l’autovettura completamente elettrica più venduta in Spagna, con 576 immatricolazioni e una quota di mercato del 6,4 per cento. Come previsto, è leader nel segmento elettrico B con una penetrazione del 38,7 per cento.

Citroën ë-C3 al centro della scena: è la prima autovettura a “zero emissioni” in Spagna, con 576 immatricolazioni e una quota di mercato del 6,4%

Anche per quanto riguarda i veicoli commerciali 100 per cento elettrici, Citroën guida la classifica mensile con 143 immatricolazioni, il 79 per cento in più rispetto a maggio 2024, raggiungendo una quota di mercato del 19 per cento. Nel complesso, le vendite di veicoli elettrici contraddistinti dal Double Chevron sono cresciute del 281 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con 803 unità immatricolate e un tasso di penetrazione dell‘8,3 per cento.

Senza tralasciare la città e la mobilità sostenibile, da segnalare inoltre che la Nuova Citroën Ami è leader nella categoria dei quadricicli elettrici nelle vendite cumulative, con 181 immatricolazioni e una quota del 48 per cento in un mercato che acquisisce costantemente nuovi concorrenti.

Sempre a proposito della casa automobilistica francese di Stellantis, da sottolineare anche il successo della Nuova Citroën C4. Prodotta esclusivamente per tutto il mondo da Stellantis Madrid, la vettura di Citroen ha registrato una crescita del 153,4 per cento rispetto a maggio 2024, con 1.985 immatricolazioni, posizionandosi nella top 10 della classifica generale e leader delle berline del segmento C.