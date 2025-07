Nuova Alfa Romeo Kamal Vision: reinterpretazione moderna del celebre concept del biscione

Nuova Alfa Romeo Kamal Vision è un render del creatore digitale Mirko del Prete che su Instagram ha pubblicato la sua personalissima interpretazione di come sarebbe una versione moderna del famoso concept che fu mostrato da Alfa Romeo nel marzo del 2023 al Salone dell’auto di Ginevra.

Nuova Alfa Romeo Kamal Vision: ecco una reinterpretazione moderna e suggestiva del celebre concept

Alfa Romeo Kamal era stata concepita per unire due mondi apparentemente distanti: l’agilità sportiva e la praticità tipica di un SUV, anticipando la tendenza dei crossover compatti europei. Il nome, di origine araba, simboleggiava questa unione di opposti. Presentata nel 2003, precedette di qualche anno l’affermazione commerciale di questo segmento. La Kamal si distingueva per le dimensioni contenute e un design dinamico, con un baricentro basso che ne migliora aerodinamica e stabilità, mantenendo proporzioni simili a una Gran Turismo.

Il look esterno mescolava superfici fluide e muscolari, con un frontale pulito dominato da due grandi prese d’aria e dal classico scudetto Alfa Romeo privo di griglia. Dietro, i fanali alti e il lunotto a V richiamanvao modelli iconici del marchio. Sul piano pratico, era dotata di quattro porte ad apertura contrapposta, portellone e lunotto apribili separatamente e soluzioni pensate per facilitare il carico. Monta un motore V6 da 250 CV, trazione integrale permanente e sospensioni a quadrilateri.

Il nome Kamal torna a far parlare di sé, ma questa volta su un concept completamente rinnovato. Lontano dall’interpretazione originale, il nuovo prototipo chiamato da Mirko del Prete nuova Alfa Romeo Kamal Vision si ispira con forza ai modelli storici del marchio, richiamandone l’eredità stilistica attraverso fiancate scolpite, fari circolari e una mascherina ridimensionata, in linea con il linguaggio estetico delle Alfa del passato. Questo SUV di segmento C si propone come un tributo alla tradizione del Biscione, fondendo elementi classici con un’impronta moderna e grintosa. A completare il quadro, una livrea Giallo Ocra che esalta le forme e aggiunge un tocco di raffinatezza senza tempo.