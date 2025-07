Regali da campioni: quando Michael Jordan pensò a una Ferrari come dono last-minute

Quando si parla di leggende del basket, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Michael Jordan. Il numero 23 dei Chicago Bulls non è stato soltanto un fenomeno sul parquet, ma anche un’icona di stile e lusso fuori dal campo. E tra le tante dimostrazioni della sua vita da superstar, una delle più eclatanti coinvolge un’auto di lusso, una Ferrari 550 Maranello, trasformata in uno dei regali di Natale più sorprendenti nella storia della NBA.

Jordan ha fatto la storia dell’NBA con sei titoli vinti, due “three-peat” e 14 convocazioni all’All-Star Game, diventando un simbolo globale dello sport. Ma il suo amore per gli oggetti di lusso tra sigari, golf e supercar, è altrettanto leggendario. Le sue partite a golf, ad esempio, erano note tanto per l’intensità quanto per le scommesse da capogiro su singole buche.

L’episodio più curioso arriva nel dicembre del 1997, quando i Chicago Bulls festeggiavano il quinto titolo NBA ai danni degli Utah Jazz. Michael Jordan e Scottie Pippen, suoi compagno di squadra e braccio destro, decisero di scambiarsi regali natalizi decisamente fuori dal comune. Appunto, da campioni.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Melissa Isaacson in un articolo per ESPN, Pippen fece realizzare un orecchino personalizzato, decorato con diamanti e modellato come il trofeo NBA. Jordan, inizialmente intenzionato a regalargli una “semplice” scatola di sigari (ma sappiamo bene che sarebbe stata la più esclusiva di sempre!), cambiò idea all’ultimo momento e optò per qualcosa di molto più esclusivo. Ebbene, scelse proprio la sua Ferrari 550 Maranello rossa, un’auto che Pippen aveva sempre desiderato.

Nel 1997, la supercar del Cavallino Rampante aveva un valore di circa 170.000 dollari, pari a oltre 330.000 dollari odierni. Un regalo che pochi potrebbero permettersi, ma che Jordan ha fatto con la disinvoltura di chi ha dominato un’epoca. Ancora oggi, tale storia rappresenta un perfetto esempio di amicizia tra campioni, certo, ma ancher di eccessi da star e passione per le auto di lusso.