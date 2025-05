Citroën C4 e Berlingo leader nei rispettivi segmenti in Spagna

Prodotta in esclusiva per tutto il mondo da Stellantis Madrid, la Nuova Citroën C4 sta già suscitando entusiasmo a pochi mesi dal suo lancio, come dimostrano i suoi risultati di vendita. È leader tra le berline del segmento C ad aprile in Spagna, con 1.602 immatricolazioni, il 131,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2024 e il 17,2 per cento di penetrazione nella categoria. Detiene anche il primo posto nell’anno in corso: la Nuova C4 ha già venduto 5.552 unità quest’anno, pari al 15,9 per cento della sua categoria.

Per Citroën, aprile è segnato dal successo di due modelli prodotti in Spagna

Nel mercato dei veicoli commerciali, il Citroën Berlingo, prodotto nello stabilimento Stellantis di Vigo, continua a essere un’opzione molto apprezzata sia dalle aziende che dai professionisti, per la sua affidabilità e capacità di carico, e per le famiglie e i privati ​​che ne apprezzano la versatilità e lo spazio interno. Questo modello è leader nel suo segmento in Spagna, con 5.024 immatricolazioni sinora registrate quest’anno, di cui 1.234 nel solo mese di aprile.

In un contesto caratterizzato dalla ripresa degli aiuti del piano Moves III, la Nuova Citroën ë-C3, versione “zero emissioni” della compatta urbana della Double Chevron, sta rapidamente guadagnando terreno nel mercato delle autovetture elettriche, dove è riuscita a salire sul podio ad aprile, con una quota del 5,3 per cento. Senza abbandonare la città e la mobilità sostenibile, la Nuova Citroën Ami è leader nella categoria dei quadricicli elettrici nelle vendite cumulative, con 143 immatricolazioni e una quota del 50,2 per cento in un mercato che acquisisce costantemente nuovi concorrenti.