Stellantis: 4 anni dopo la fusione completa l’acquisizione di tutte le sue società in Spagna

Stellantis ha compiuto un passo decisivo per rafforzare la propria presenza nel mercato spagnolo, portando il valore complessivo delle sue attività nel Paese a oltre 7 miliardi di euro. Già fortemente radicata in Galizia grazie allo stabilimento di Balaídos a Vigo, la multinazionale ha finalizzato l’integrazione di Fiat Chrysler Automobiles Spain SAU.

Stellantis completa l’assorbimento di tutte le sue società in Spagna quattro anni dopo la fusione

Stando ai dati del Registro delle Imprese, la fusione è stata ufficializzata il 16 luglio. Da quel momento, Stellantis España Sociedad Limitada — la filiale iberica del gruppo — detiene il pieno controllo della società acquisita. Fiat Chrysler Automobiles Spain, precedentemente con sede a Madrid, aggiunge al portafoglio del gruppo asset per un valore di circa 404,2 milioni di euro. Questi verranno ora gestiti direttamente dalla sede di Vigo, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico della città galiziana all’interno delle operazioni del gruppo in Spagna. L’acquisizione rappresenta una chiara mossa di consolidamento nel contesto industriale e produttivo nazionale.

L’operazione prosegue il processo di ristrutturazione interna avviato a seguito della fusione del 2021 tra il Gruppo PSA (Citroën, Peugeot, DS) e Fiat Chrysler Automobiles. Il contratto di acquisto, firmato il 18 dicembre 2024, ha previsto l’esborso di 150 milioni di euro da parte di Stellantis España SL per l’acquisizione del 100% di FCA Spagna, precedentemente controllata da Stellantis Europe SpA, con sede in Italia.

Con questa integrazione, Stellantis rafforza la propria solidità finanziaria nel Paese. Alla fine dell’anno fiscale 2024, la filiale spagnola registrava già attività per un valore di 6,785 miliardi di euro (di cui 4,827 miliardi di euro di attività correnti). L’incorporazione di FCA Spagna porta questa cifra a oltre 7,1 miliardi di euro, consolidando il ruolo dello stabilimento di Vigo come polo strategico per le operazioni del gruppo nella penisola iberica.

La decisione di consolidare Fiat Chrysler Automobiles Spagna all’interno di Stellantis España arriva in un momento segnato da un peggioramento dei risultati economici. Nel 2024, FCA Spagna ha registrato un calo del fatturato del 20%, scendendo da 934,6 a 748 milioni di euro, in linea con una contrazione più ampia che ha colpito l’intero gruppo Stellantis, il cui fatturato globale è diminuito del 17%, attestandosi a 156,9 miliardi di euro.

La filiale spagnola di Stellantis ha contenuto meglio l’impatto, chiudendo l’anno con un calo del 6,5% e un fatturato di 15,496 miliardi di euro. Nonostante la flessione, FCA Spagna ha comunque ottenuto un utile netto di 14,9 milioni di euro, seppur in calo rispetto ai 24,8 milioni dell’anno precedente. In confronto, Stellantis España SL ha registrato profitti ben più elevati, pari a 719 milioni di euro. Con l’integrazione, questi risultati vengono ora inclusi nel bilancio consolidato della controllata galiziana.

La fusione ha anche implicazioni per il posizionamento commerciale di marchi come Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, tutti parte della fusione FCA. Nel 2024, Jeep ha superato per la prima volta le 10.000 immatricolazioni in Spagna, mentre Fiat si è avvicinata alle 11.500 unità. Insieme, questi marchi hanno generato un fatturato di 566 milioni di euro dalla vendita di veicoli nuovi, in calo del 27,9% rispetto al 2023. Il segmento dei veicoli usati, invece, ha registrato una ripresa, aumentando il proprio fatturato da 47,4 milioni di euro a 80,5 milioni di euro.