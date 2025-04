Citroën Ami e Scarabeo alla Milano Design Week: un gioco di parole e design

A partire da domani, fino al prossimo 13 aprile, due icone di ingegno e creatività si incontrano presso la nuova edizione della Milano Design Week per dare vita ad “AMI le parole”. Un progetto che celebra il valore creativo delle parole, abbinato a quello del design. In questo modo la Citroën Ami, simbolo della nuova mobilità urbana a zero emissioni e al top fra i quadricicli elettrici con una quota di mercato di oltre il 40% durante il primo trimestre di quest’anno, si lega con Scarabeo ovvero il gioco di parole intramontabile che decora col suo blu e le sue iconiche letterine proprio il quadriciclo leggero del costruttore francese.

È così che i due brand si uniscono in una partnership che si fonda su valori condivisi come creatività e design. Citroën Ami risponde infatti alle esigenze della nuova mobilità urbana con uno stile divenuto ormai iconico e sicuramente rivoluzionario, allo stesso tempo Scarabeo unisce design e strategia. Puntando su semplicità e accessibilità, dal momento che sia la Ami che lo Scarabeo sono intuitivi e facili da usare, quindi sulla personalizzazione visto che la Citroën Ami si può configurare sulla base dei propri gusti personali. Entrambe guardano poi alla socialità e alla condivisone dal momento che permettono l’interazione e riescono a unire le persone con creatività.

Per la prima volta Citroën Ami e Scarabeo si incontrano a Milano

Per la prima volta insieme per le strade di Milano, Citroën Ami e Scarabeo si incontrano presso la Maison Citroën in Coin Milano Cinque Giornate; la connessione fra mobilità, design e gioco è presto fatta. In questo contesto la nuova edizione della Milano Design Week diventa il palcoscenico perfetto per mettere a punto un’iniziativa che vede la Citroën Ami diventare una “plancia in movimento”, dove le parole diventano un elemento mobile e imprescindibile.

Lo Scarabeo, puntando sull’originalità di Citroën Ami, si immerge nel traffico milanese. È così che una Citroën Ami Special Edition sarà disponibile, in esposizione, presso un’area allestita all’interno della Maison Citroën in Coin Milano Cinque Giornate accanto a una livrea più dinamica e giocosa che sarà al centro di altrettante 8 Ami dotate di una “lettera mobile” di Scarabeo. Queste, posizionate nei punti nevralgici della Design Week, comporranno parole inclusive e messaggi positivi nella continua lotta contro il bullismo di cui Citroën è protagonista con la Ami ormai in diverse occasioni. Si tratterà quindi di un gioco visivo e simbolico che animerà la Design Week milanese omaggiando il linguaggio, il movimento e l’espressione personale.

D’altronde Scarabeo si è da sempre ritagliato un ruolo fondamentale nell’immaginario collettivo, cercando di puntare sulle nuove generazioni di giocatori con nuove versioni sempre al passo con i tempi. Cosa che la Citroën Ami, dal canto suo, conferma con un veicolo capace di rivoluzionare davvero la mobilità urbana trasmettendo messaggio dall’elevato valore sociale.