Volere è potere? Più o meno: la Karrari è la Ferrari possibile partendo dalla city car Ford

Nel mondo delle repliche automobilistiche, c’è sempre chi è disposto a spingersi oltre i limiti della creatività. È il caso dell’imprenditore Daniel Graxinha, specializzato in car wrapping e personalizzazioni estreme, che ha dato vita a qualcosa di davvero unico: una Ferrari fatta in casa. Cioè, più o meno. Perché la vettura è stata realizzata partendo niente meno che da una Ford Ka.

Il risultato è una curiosa “Karrari”, nome neanche troppo imprevedibile, ovvero l’unico esemplare al mondo di questo genere. Nonostante ricreare l’estetica di una supercar italiana sia un sogno piuttosto comune tra gli appassionati, la scelta del modello di partenza rende questa creazione decisamente fuori dal comune.

Al posto della solita Pontiac Fiero, spesso utilizzata negli stravaganti States per repliche di Ferrari o Lamborghini, Graxinha ha optato per una Ford Ka malridotta, acquistata a un prezzo modico da un proprietario brasiliano. Pagata circa 2.900 dollari, la piccola utilitaria risulta ora radicalmente trasformata fino a raggiungere un valore stimato attorno ai 36.300 dollari, grazie a interventi di carrozzeria audaci e a un lavoro artigianale non indifferente.

Il restyling ha incluso una nuova livrea rossa fiammante, in pieno stile Maranello, e l’aggiunta di portiere a farfalla, elemento scenografico che richiama le vere supercar, anche se non proprio canonico per le Ferrari. Nonostante l’aspetto appariscente, sotto il cofano batte ancora il modesto motore Endura-E Flex da 1.0 litri, un quattro cilindri capace di appena 53 cavalli. Ma qui non si tratta di prestazioni: l’intero progetto punta tutto sull’effetto scenico e sul divertimento.

Curiosamente, Daniel ha scelto di non inserire il celebre Cavallino Rampante, consapevole che usare il logo originale avrebbe potuto attirare attenzioni indesiderate, e probabilmente legali, da parte di Ferrari. Dopo circa due settimane di lavoro intensivo, alla fine, la Karrari ha preso forma. Non sarà veloce come una 488 o un modello SF90, ma è un esempio lampante di passione senza confini.