Una Lancia Stratos HF firmata Munari e Biasion all’asta a prezzo sorprendentemente “basso”

Gli amanti delle auto storiche e gli appassionati di motorsport d’epoca (senza dubbio quelli più esigenti e facoltosi) hanno un’occasione imperdibile da segnare in agenda. Una rarissima Lancia Stratos HF Stradale del 1974, uno dei soli 492 esemplari costruiti per l’omologazione nel Gruppo 4 del Mondiale Rally, è attualmente in vendita sull’esclusiva piattaforma americana Bring a Trailer.

Questa vettura non è solo un pezzo da museo, ma si tratta di una vera e propria leggenda su ruote, disegnata da Marcello Gandini per Bertone, ispirata alla visionaria Stratos Zero Concept. Grazie a una carrozzeria in vetroresina leggerissima, un telaio compatto e il potente motore Ferrari Dino V6 da 2.4 litri con 190 CV, la Stratos ha dominato il rally internazionale, conquistando ben tre titoli iridati consecutivi tra il 1974 e il 1976.

L’esemplare in vendita, numero di telaio 001515, ha un passato interessante. Originariamente consegnato in Giappone, è arrivato negli States nel 2015, per poi essere sottoposto a un restauro completo tra il 2022 e il 2024, con una spesa documentata di oltre 290.000 dollari. Ad oggi, ha all’attivo appena 69.000 km, di cui solo 100 percorsi dal proprietario attuale.

Il restauro della Stratos è stato eseguito con cura maniacale. Ecco quindi revisione completa del motore, carburatori Weber restaurati, nuova batteria, impianto elettrico rinnovato, sospensioni rigenerate con componenti Koni, freni aggiornati e abitacolo riportato alle specifiche originali. Gli interni presentano sedili in Alcantara beige, cruscotto in tessuto nero “rat fur”, moquette rossa e pomello del cambio in legno, mentre l’estetica è completata da cerchi Campagnolo dorati da 14” con pneumatici Pirelli Cinturato.

Autenticata da Lancia Classiche e accompagnata da documentazione ufficiale, brochure d’epoca e firme sotto al cofano dei leggendari Sandro Munari e Miki Biasion, questa Stratos rappresenta un’opportunità più unica che rara. La Stratos è offerta a partire da 333.000 dollari (circa 307.000 euro), una cifra nettamente inferiore al valore medio di mercato, stimato da Classic Analytics intorno ai 480.000 euro per esemplari comparabili. L’asta, però, risulta conclusa con un “prezzo di ricerva non raggiunto”, nonostante l’offerta più alta sia arrivata a 675.000 dollari. Forse non era così contenuta la richiesta del proprietario.