Jeep Cherokee: la conferma del nome anche per la nuova generazione fa discutere negli USA

Nei giorni scorsi Jeep ha pubblicato le prime immagini della nuova Jeep Cherokee che farà il suo debutto entro fine anno. In automatico ha confermato anche che il nome Cherokee continuerà a far parte della sua gamma. Questo nonostante alcune polemiche che negli anni scorsi hanno coinvolto questo nome che secondo la Cherokee Nation, la più grande tribù Cherokee riconosciuta a livello federale negli Stati Uniti, verrebbe utilizzato in maniera inappropriata come nome di un SUV.

Nonostante le critiche e la presa di posizione dei nativi americani il nome Jeep Cherokee è stato confermato

Negli ultimi cinquant’anni, il panorama culturale e sociale è cambiato profondamente. Tra i segni più evidenti di questo cambiamento c’è il crescente numero di scuole superiori e squadre sportive professionistiche che negli Stati Uniti hanno deciso di abbandonare nomi e mascotte considerati offensivi nei confronti dei nativi americani. Esempi emblematici di questa trasformazione sono i Cleveland Indians e i Washington Redskins, che hanno adottato nuove identità. Tuttavia, alcune realtà continuano a mantenere riferimenti controversi, come nel caso dei Kansas City Chiefs.

Anche la Cherokee Nation ha preso posizione nel 2021, chiedendo a Jeep di smettere di utilizzare il loro nome per uno dei modelli di punta del marchio. La casa automobilistica, però, ha respinto la richiesta, dichiarando che i nomi dei loro veicoli sono stati scelti con attenzione nel corso degli anni per “onorare e celebrare la nobiltà, il coraggio e l’orgoglio dei popoli nativi americani.”

Negli USA dunque in queste ore molti si domandano se Jeep avrebbe fatto bene a rinunciare al nome Jeep Cherokee in nome del politicamente corretto rinunciando però così ad un nome iconico che ormai fa parte della sua storia. Ovviamente come sempre accade in questi casi l’opinione pubblica è divisa. Per il momento Jeep non cambia idea e conferma che anche la prossima generazione si chiamerà così.