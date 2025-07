Jeep Avenger 100% elettrica idonea al leasing sociale in Francia

Eletta Auto dell’Anno 2023, la Jeep Avenger ha segnato un traguardo importante per il marchio americano, diventando il primo modello Jeep completamente elettrico in assoluto. Compatta, agile e dal design espressivo, incarna il DNA Jeep in un formato urbano, senza rinunciare al piacere di guida o alla tecnologia. Il suo motore elettrico da 115 kW (156 CV) abbinato a una batteria da 54 kWh le garantisce un’autonomia fino a 400 km nel ciclo combinato WLTP.

Jeep France annuncia che Jeep Avenger elettrica soddisfa i criteri di ammissibilità per il programma di leasing sociale

Grazie al leasing elettrico sociale, in Francia chi ha i requisiti può ora accedere a Jeep Avenger elettrica ad un prezzo scontato. Questa iniziativa rientra nell’impegno di Jeep France nel sostenere la transizione energetica, rendendo l’elettromobilità più accessibile e promuovendo al contempo un modello prodotto in Europa. La Jeep Avenger 100% elettrica è disponibile a partire da 179 euro al mese, senza anticipo, con un contratto di leasing a lungo termine di 36 mesi/36.000 km.

“In qualità di marchio iconico del gruppo Stellantis, Jeep è pienamente impegnata nella democratizzazione dell’auto elettrica. Jeep Avenger è progettata per soddisfare le aspettative degli automobilisti francesi: è compatta, versatile, efficiente e, soprattutto, piacevole da usare quotidianamente. Con il social leasing elettrico, diventa più accessibile che mai”, afferma Tarik Yaou, Direttore di Jeep Francia.

La Jeep Avenger completamente elettrica è ora disponibile per un test drive anche presso i concessionari Jeep aderenti all’iniziativa. In queste sedi, i clienti interessati avranno la possibilità di scoprire e provare su strada le qualità e le prestazioni del nuovo modello a zero emissioni. Inoltre, potranno contare sul supporto di consulenti specializzati, appositamente formati per guidarli in tutte le fasi delle procedure legate al social leasing elettrico. Questo servizio dedicato permette di ottenere informazioni chiare e assistenza personalizzata per accedere con semplicità alle formule di noleggio agevolato pensate per la mobilità sostenibile.