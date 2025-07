Jeep Wrangler, prezzi alle stelle dopo l’accorciata data alla gamma

Jeep ha ufficializzato un’importante revisione della propria offerta per la leggendaria Wrangler, riducendo drasticamente la gamma disponibile sul mercato australiano. Dai quattro modelli precedenti, ora rimangono solo due varianti della robusta Wrangler Rubicon, disponibili sia con carrozzeria a due porte sia nella più versatile versione a quattro porte.

La decisione ha comportato l’eliminazione delle versioni Sport S e Overland, lasciando la Wrangler Rubicon come unica opzione per gli amanti del fuoristrada. Il prezzo d’ingresso per accedere al mondo Wrangler è dunque salito. Infatti, adesso, si parte da 79.990 dollari australiani per la due porte, e da 82.990 dollari per la quattro porte, escluse le spese. Nonostante ciò, questi nuovi prezzi rappresentano un risparmio rispetto ad alcune versioni precedenti del 2024 e della Wrangler V6, che aveva raggiunto costi fino a 83.950 dollari con dotazioni inferiori.

Il ridimensionamento della gamma Wrangler coincide con un calo marcato delle vendite. Per dare alcuni dati recenti, nei primi sei mesi del 2025 sono stati immatricolati solo 220 esemplari, in netto calo rispetto al picco del 2021, quando Jeep aveva venduto 1.734 unità.

La nuova Wrangler 2025 non introduce grandi rivoluzioni, ma si arricchisce con due inedite colorazioni: “41” e “Mojito”, che si aggiungono alla palette esistente. Sotto il cofano troviamo un efficiente motore benzina turbo a quattro cilindri da 2.0 litri, capace di erogare 200 kW e 400 Nm, abbinato a un cambio automatico a otto marce. La tecnologia fuoristrada rimane il cuore del modello. E quindi, sistema Rock-Trac 4×4 che include un rapporto ridotto 4:1, differenziali Tru-Lok bloccabili e assali Dana heavy duty.

Chi sceglie la versione a quattro porte può aggiungere la capote elettrica Sky-One-Touch, disponibile come optional da 6.450 dollari. La Wrangler 2025 è coperta da una garanzia di 5 anni o 100.000 km, con assistenza stradale illimitata a condizione di rispettare gli intervalli di manutenzione ufficiali.