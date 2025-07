Alfa Romeo: tutto quello che sappiamo sulla futura gamma di auto a luglio 2025

A luglio 2025 il futuro di Alfa Romeo è ancora nebuloso. Tra le notizie sicure il ritardo nel lancio delle nuove Stelvio e Giulia confermato dal CEO Santo Ficili che però non ha fornito date esatte. Le ultime indiscrezioni però non sono rassicuranti e parlano di metà 2028 come momento più probabile per l’avvio della produzione dei nuovi modelli. Tra l’altro si dice anche che a sorpresa forse la nuova Giulia potrebbe anche debuttare prima della nuova Stelvio. Ovviamente questo allungherà la vita delle attuali Giulia e Stelvio che sembrano ormai al capolinea e invece vivranno ancora per almeno altri due o tre anni. Non a caso è stato già anticipato che ci saranno numerose edizioni speciali e non si può del tutto escludere a questo punto anche un leggero facelift.

Alfa Romeo: facciamo il punto su quello che abbiamo capito fino ad oggi a proposito della sua futura gamma

Altra voce che riguarda il biscione è quella secondo cui entro fine 2026 a Melfi partirà la produzione di un nuovo misteroso modello. Secondo alcuni si tratterà della nuova Tonale secondo altri di un modello che si collocherà tra Tonale e Stelvio nella gamma del biscione con una lunghezza di circa 4,6 metri su piattaforma STLA Medium. Secondo alcuni questo modello potrebbe essere la nuova Alfetta, ma anche in questo caso notizie sicure non ve ne sono. Molto probabilmente avremo le idee più chiare entro fine anno quando il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili svelerà il nuovo piano del brand premium di Stellantis di comune accordo con il nuovo CEO del gruppo automobilistico Antonio Filosa.

Altro modello abbastanza sicuro di far parte della futura gamma di Alfa Romeo è il famoso E-CUV, veicolo che in passato dall’ex CEO del biscione Imparato è stato soprannominato E-Jet e che dovrebbe stupire molto per il suo design davvero innovativo e unico. A quanto pare la produzione di questo modello sarà avviata verso la metà del 2029. Di conseguenza ci aspettiamo il debutto nel corso dei primi mesi del 2029. Questa tra l’altro potrebbe essere la prima Alfa Romeo ad essere prodotta negli Stati Uniti e più precisamente presso lo stabilimento Jefferson North di Detroit.

Poi c’è anche la questione relativa all’eventuale nuovo Tonale. Come vi abbiamo detto poc’anzi, alcuni pensano che questo modello sarà rimpiazzato dal famoso veicolo che sarà prodotto a Melfi da fine 2026 inizio 2027. Altri invece ritengono che si tratterà di due modelli distinti. Al momento l’unica certezza che abbiamo è che la produzione dell’attuale Tonale dovrebbe essere confermata fino a fine 2027. Dunque in ogni caso se ne parlerà dal 2028 in poi.

Al momento invece non c’è alcuna traccia di una nuova Giulietta come invece si era parlato sino a qualche tempo fa. Anche per quanto riguarda eventuali auto sportive in edizione limitata tutto tace. Tuttavia non escludiamo che più avanti qualcosa possa emergere in proposito visto il successo ottenuto dalla nuova 33 Stradale. In tal caso si dice che la nuova Duetto possa essere la prossima novità del programma “Bottega” di Alfa Romeo. Ma ovviamente in assenza di notizie certe non possiamo nemmeno escludere qualche sorpresa. Del resto la storia del brand milanese è talmente vasta che il materiale da cui attingere per creare una nuova versione di un modello mitico è davvero infinito.