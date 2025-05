Hertz vende le Maserati a prezzi simili a quelli delle Volkswagen

Hertz sta cercando di vendere decine di Maserati a quattro cilindri a prezzi eccezionalmente bassi. L’azienda di noleggio ha quasi 40 Maserati Grecale disponibili negli Stati Uniti. Diciassette di queste hanno un prezzo inferiore a 40.000 dollari, un prezzo piuttosto basso per un’auto che originariamente costava almeno 70.000 dollari (al netto degli optional). Di queste 17, due hanno meno di 15.000 km sul contachilometri e altre otto meno di 25.000 km. In sostanza, si tratta di SUV di lusso usati poco, a decine di migliaia di dollari in meno rispetto a quelle appena uscite dal concessionario.

Negli USA Hertz ha messo in vendita decine di Maserati a prezzi stracciati

Persino gli esemplari più costosi attualmente disponibili sul mercato non superano mai la soglia dei 48.035 dollari. Si tratta, in particolare, di modelli appartenenti all’allestimento Modena, una versione potenziata che ha beneficiato di un incremento di cavalli, cerchi in lega da 20 pollici, sospensioni adattive a controllo elettronico e una serie di altri dettagli tecnici ed estetici che ne aumentano il valore complessivo.

Dall’altro lato, la Grecale più economica attualmente in vendita presso il noleggiatore Hertz ha già percorso un totale di 28.371 miglia, ma viene offerta a un prezzo decisamente più accessibile: solo 36.543 dollari. È una cifra paragonabile a quella richiesta per una Volkswagen Tiguan, ma qui si parla di un SUV di lusso, con dotazioni raffinate e un logo dal prestigio esclusivo che fa immediatamente colpo.

Non è poi così sorprendente. A novembre dello scorso anno, Hertz stava già cercando di sbarazzarsi di queste auto al meglio delle sue possibilità. Ve ne avevamo anche parlato. All’epoca, i prezzi partivano da 41.000 dollari e molte avevano meno di 32.000 km sul contachilometri. Per chi era interessato specificamente a questo tipo di auto, era un buon affare allora e lo è ancora di più oggi.

Come abbiamo sottolineato all’epoca, sul mercato dell’usato se ne trovano spesso con prezzi più alti di decine di migliaia di euro. Almeno, questo è il caso quando ci si rivolge a un concessionario tradizionale o a un privato. Insomma gli americani che cercano un SUV di lusso grazie ad Hertz potrebbero fare veramente un buon affare.