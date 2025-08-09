in Dodge

Dodge Charger Sixpack, il necessario ritorno del rombo a benzina nell’era elettrica

Attesa per la fine del 2025, la Dodge Charger Sixpack sarà spinta dal nuovissimo Hurricane 3.0, un sei cilindri in linea biturbo.

La leggendaria Dodge Charger torna a ruggire nei concessionari nordamericani con la nuovissima versione Sixpack, affiancando il modello 100% elettrico già in gamma. Questo debutto segna il ritorno di un propulsore a benzina sulla muscle car americana, un passo che potrebbe anticipare alcune soluzioni tecniche destinate alle future Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Attesa per la fine del 2025, la Charger Sixpack sarà spinta dal nuovissimo Hurricane 3.0, un sei cilindri in linea biturbo offerto in due varianti: Standard Output da 420 CV e 635 Nm, oppure High Output da 550 CV e 720 Nm, quest’ultimo esclusivo della versione Scat Pack.

Di serie su questa Charger troviamo la trazione integrale, ma i puristi potranno optare per la trazione posteriore, per un feeling di guida più diretto e sportivo. Non è escluso, in futuro, l’arrivo di una versione V8 Hellcat. La piattaforma modulare è stata pensata per ospitare diverse motorizzazioni, incluso il mitico HEMI V8, lasciando ampio margine per varianti ancora più estreme.

La Charger Scat Pack High Output è una vera scheggia, non poteva essere altrimenti dato che il nome importante che porta. Uno 0-100 km/h in 3,9 secondi e un quarto di miglio in 12,2 secondi. Merito anche del cambio automatico a 8 rapporti ottimizzato, del differenziale posteriore autobloccante e del Launch Control.

Tra le chicche per gli appassionati spiccano il Line Lock per “scaldare” gli pneumatici prima della partenza, lo scarico attivo e le Performance Pages con dati dinamici in tempo reale. La Scat Pack sfoggia freni Brembo a sei pistoncini, cerchi diamantati da 20” e pneumatici fino a 305 mm di larghezza.

Esteticamente, la Sixpack si distingue dalla Charger elettrica per un frontale ridisegnato, con griglia tradizionale al posto dell’R-Wing, scelta necessaria per ottimizzare il raffreddamento del motore termico. Le sospensioni sono multi-link all’anteriore e quattro bracci indipendenti al posteriore, per un comportamento su strada ancora più preciso e sportivo.

I prezzi della Charger Sixpack partono da 51.990 dollari (circa 45.000 euro) per la R/T due porte e arrivano a 58.990 dollari (circa 51.000 euro) per la Scat Pack berlina. Le coupé arriveranno a fine 2025, mentre le quattro porte nella prima metà del 2026. Non ci sono conferme su un arrivo ufficiale in Europa, per questo potrebbe arrivare solo tramite importazione non ufficiale.

