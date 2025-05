Maserati Grecale Urban: partito da Torino il primo appuntamento

E’ iniziato da Torino l’evento itinerante “ Maserati Grecale Urban”, esperienza firmata Maserati che unisce l’eccellenza automobilistica del SUV Grecale con il mondo dell’arte e della creatività. Da giovedì 22 a domenica 25 maggio, negli spazi adiacenti al Museo Storico Nazionale d’Artiglieria (C.so Galileo Ferraris, 0), un “Maserati Pop-up” accoglie il pubblico, dando la possibilità di vivere una esperienza immersiva tra test drive esclusivi e configurazione della vettura, tramite il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Sotto alla Mole, gli ospiti hanno l’opportunità di vivere una prova di guida straordinaria a bordo dell’intera gamma Grecale. Il percorso, intitolato “Torino Liberty: A Journey through Time”, non è una semplice prova su strada, ma un viaggio emozionale attraverso l’anima liberty della città. Un’epoca di fermento artistico e raffinatezza che ha lasciato un’impronta indelebile nei palazzi e nelle atmosfere torinesi.

“Maserati Grecale Urban” è molto più di un appuntamento automobilistico: è un viaggio sensoriale che celebra i 100 anni dell’iconico logo del Tridente Maserati, nato nel 1925 dalla matita del fratello artista Mario Maserati. L’evento – in più appuntamenti – toccherà anche altre importanti città italiane, trasformando ogni sosta in un “Maserati Hub” dove arte, lifestyle e innovazione si fondono.

Dopo la tappa inaugurale, in prossimità del Museo Storico Nazionale d’Artiglieria , dove è visitabile la mostra “Paul Gauguin, il diario di NOA NOA e altre avventure” , ci si trasferirà a Roma dal 5 all’8 giugno, nelle vicinanze del Museo Storico della Fanteria, dove è nel cartellone la mostra “Frida Kahlo: through the lens of Nickolas Muray”.

Tappa finale a Milano, dopo l’estate, in concomitanza con l’esposizione “I 3 Grandi di Spagna: Picasso, Dalì, Mirò” alla Fabbrica del Vapore. Luoghi cittadini simbolo di creatività e di ispirazione creano, infatti, dei punti di interesse perfetti per Maserati Grecale, dove i clienti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le ultime novità della gamma. La proposta commerciale del SUV è, infatti, sempre più ampia ed abbraccia tutti i desideri degli amanti del Maserati, spaziando dai 4 cilindri Mild Hybrid, al motore V6 Nettuno da 530 CV, fino alla propulsione 100% elettrica, oltre ad una ricca palette di tinte carrozzeria e ai numerosi contenuti aggiuntivi, sia per gli esterni sia per gli interni.