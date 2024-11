Hertz sta vendendo oltre 180 Maserati Grecale a prezzi convenienti

Hertz sta attualmente vendendo oltre 180 SUV Maserati Grecale ex-noleggio in tutti gli Stati Uniti, con la maggior parte di questi modelli offerti a un prezzo inferiore ai 45.000 dollari. Un’offerta sicuramente allettante ma prima di fare clic su “acquista”, è importante fare una pausa e riflettere.

I prezzi delle Maserati Grecale usate di Hertz partono da 41.000 dollari, un prezzo inferiore a quello della maggior parte dei SUV della sua categoria

Come con qualsiasi acquisto di un veicolo ex-noleggio, c’è sempre un elemento di rischio che accompagna quel prezzo interessante, specialmente quando si tratta di un marchio di lusso come la Maserati, che potrebbe comportare costi di manutenzione più elevati. In effetti, siamo tutti consapevoli del fatto che le auto a noleggio, a volte, vengono guidate in modo poco attento o addirittura negligente. Inoltre, Hertz non ha fornito informazioni dettagliate sulla manutenzione e sulle condizioni specifiche delle Maserati Grecale che sta vendendo, il che potrebbe aggiungere un ulteriore livello di incertezza all’acquisto.

Tuttavia, a un prezzo in cui molti modelli si aggirano tra i $ 40.000 e i $ 45.000, è certamente difficile resistere. Molte delle Maserati Grecale messe in vendita da Hertz hanno percorso tra 15.000 e 20.000 miglia (24.000-32.000 km), e la flotta di veicoli è distribuita in vari stati degli Stati Uniti, tra cui California, Florida, Utah, Nevada, Texas e Arizona. La Grecale più economica tra quelle offerte dalla compagnia è attualmente in vendita a soli 41.269 dollari.

Questo veicolo ha percorso 12.544 miglia (20.187 km) ed è il modello GT entry-level. Se acquistata nuova direttamente da Maserati, una Grecale GT parte da un prezzo di 69.900 dollari. Il modello è equipaggiato con un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che sviluppa 296 cavalli di potenza, permettendo al SUV di raggiungere i 60 mph (96 km/h) in soli 5,3 secondi. Non male per quello che potrebbe essere definito un SUV di lusso a prezzo scontato.

Un’ulteriore ricerca su Cars.com mostra che numerose concessionarie Maserati negli Stati Uniti offrono modelli nuovi o poco usati della Grecale GT a circa 60.000 dollari, che rappresenta già un notevole sconto rispetto al prezzo di listino consigliato dal produttore. Tuttavia, anche queste offerte competitivamente basse non riescono a competere con i prezzi decisamente più vantaggiosi proposti da Hertz, che rendono queste auto ex-noleggio particolarmente allettanti per chi cerca un buon affare.

Maserati è un marchio che evoca immediatamente immagini di eleganza, design raffinato e prestazioni superiori. Tuttavia, questi punti di forza si accompagnano anche a costi di gestione piuttosto elevati. Secondo quanto riportato da Consumer Affairs, negli USA la manutenzione preventiva per una Maserati può costare in media circa 1.600 dollari all’anno. Se si confronta questa cifra con i circa 650 dollari annuali di spesa media per la manutenzione di un’auto tradizionale, l’accessibilità economica della Maserati Grecale inizia a sembrare meno vantaggiosa di quanto inizialmente suggerito.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è anche la questione delle garanzie. Maserati offre una garanzia standard di quattro anni o 50.000 miglia sui veicoli nuovi, ma quando si tratta di acquistare un’auto usata, le cose possono cambiare. La copertura della garanzia su un veicolo usato può variare notevolmente a seconda delle specifiche condizioni della vendita e della legislazione vigente nello stato, lasciando quindi i consumatori con incertezze su quanto realmente siano protetti in caso di guasti o necessità di interventi.