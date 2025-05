MIMO Milano Monza Motor Show 2025: il programma del festival motoristico

Motori pronti a rombare per la 4ª edizione di MIMO. Il Milano Monza Motor Show 2025 andrà in scena dal 27 al 29 giugno. Poche settimane ci separano dall’apertura delle danze. Questo festival motoristico internazionale, a ingresso totalmente gratuito, si distingue per la sua forte vocazione dinamica. Il baricentro di tutto sarà l’Autodromo Nazionale di Monza, che diventerà una specie di paese delle meraviglie per gli appassionati d’auto. Nel “tempio italiano della velocità” prenderanno forma parate a quattro ruote, esibizioni e molto altro.

Ricca la tela espositiva offerta al piacere del pubblico, con prototipi, supercar, hypercar e auto storiche. Roba da lustrarsi gli occhi, in una esposizione open-air che saprà lasciare il segno. Tra Milano e Monza sono attesi oltre 100 mila visitatori, provenienti da tutta Italia e anche da altre nazioni. Si profila uno spettacolo entusiasmante, tutto da vivere. A dare il via alle danze ci penserà la giornalista sportiva Federica Masolin, madrina dell’evento.

Con MIMO Milano Monza Motor Show 2025 si vivranno le emozioni della pista. Previsto un ruolo attivo anche per il mitico anello di alta velocità, simbolo della lunga storia dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il programma si annuncia ricco e adrenalinico per i partecipanti e per il pubblico in tribuna. A condire la tela ci penseranno i test drive offerti da alcune case automobilistiche generaliste. Non mancherà la parte musicale, coi suoni dei paddock e dei box.

Da venerdì 27 giugno a domenica 29 giugno il “tempio italiano della velocità” si colorerà di atmosfere magiche per gli appassionati d’auto, con sfilate di supercar, track day e il programma “Arte in Pista” di Pagani. Giunto alla quarta edizione, il MIMO Milano Monza Motor Show promette ancora una volta tre giorni da sogno, all’insegna della passione e dell’adrenalina.

Il cuore di tutti sarà, senza dubbio, conquistato dal Supercar Paddock, dove si potranno ammirare diverse auto da sogno firmate Aston Martin, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes, Pagani e Porsche. Insieme ad esse, ci saranno alcuni modelli sportivi di altri brand.

Molto suggestiva si preannuncia la Hypercar & One-Off Parade, aperta da una Pagani Huayra R Evo Roadster. Questa passerella si ergerà a vero e proprio omaggio al design e alle performance, con gioielli a quattro ruote da mille e una notte. Il prezioso convoglio sarà composto da supercar, hypercar, one-off, limited edition e prototipi dei grandi carrozzieri.

Da segnalare, fra i tanti appuntamenti in programma, anche le parate Formula & Prototipi, con la presenza della Scuderia del Portello, che porterà in pista alcuni fantastici modelli Alfa Romeo. Il calendario di MIMO 2025 si spingerà oltre quanto illustrato, con tanti altri rendez-vous statici e dinamici, che passiamo ad illustrare in modo sintetico nella lista a seguire.

Programma MIMO Milano Monza Motor Show 2025

Eventi dinamici di venerdì 27 giugno

ore 9:00-20:00 – Supercar Paddock

ore 09:00 – Indy Autonomous Challenge

ore 10:00 – Case Automobilistiche

ore 10:20 – Pagani Arte in Pista

ore 10:40 – Supercar Track Day

ore 11:05 – Formula & Prototipi

ore 11:35 – Supercar Track Day

ore 12:00 – Pagani Arte in Pista

ore 12:30 – Inaugurazione + Journalist Parade

ore 12:30 – Supercar Parade

ore 13:00 – Pausa

ore 14:00 – Supercar Track Day

ore 14:30 – Pagani Arte in Pista

ore 14:50 – Formula & Prototipi

ore 15:20 – Supercar Track Day

ore 15:50 – Supercar Track Day

ore 16:20 – Pagani Arte in Pista

ore 16:40 – Case Automobilistiche

ore 17:00 – Supercar Parade

ore 17:10 – Drift show

ore 17:25 – Supercar Track Day

ore 18:00 – Indy Autonomous Challenge

ore 21:00 – Tesla Light Show

Eventi dinamici di sabato 28 giugno

ore 9:00-20:00 – Supercar Paddock

ore 09:00 – Indy Autonomous Challenge

ore 10:00 – Case Automobilistiche

ore 10:20 – Pagani Arte in Pista

ore 11:00 – Formula & Prototipi

ore 11:30 – Supercar Track Day

ore 12:00 – Pagani Arte in Pista

ore 12:40 – Drift show

ore 13:00 – Pausa

ore 14:00 – Supercar Track Day

ore 14:30 – Pagani Arte in Pista

ore 15:10 – Case Automobilistiche

ore 15:50 – Supercar Track Day

ore 16:20 – Pagani Arte in Pista

ore 17:00 – Supercar Parade

ore 17:00 – McLaren

ore 17:30 – Supercar Track Day

ore 18:00 – Indy Autonomous Challenge

Eventi dinamici di domenica 29 giugno

ore 9:00-20:00 – Supercar Paddock

ore 09:00 – Indy Autonomous Challenge

ore 10:00 – McLaren

ore 10:20 – Pagani Arte in Pista

ore 11:00 – Supercar Track Day

ore 11:30 – Case Automobilistiche

ore 12:00 – Pagani Arte in Pista

ore 12:40 – Drift show

ore 13:00 – Pausa

ore 14:00 – Ferrari Club Italia

ore 14:30 – Pagani Arte in Pista

ore 15:10 – Case Automobilistiche

ore 15:50 – Supercar Track Day

ore 16:20 – Pagani Arte in Pista

ore 17:00 – Supercar Parade

ore 17:00 – U.S.A. Cars Meeting

ore 17:30 – Supercar Track Day

ore 18.00 – Indy Autonomous Challenge

Fonte | Milano Monza Motor Show