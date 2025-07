Alfa Romeo: un nuovo e inedito modello in arrivo nel 2026? In Francia sono sicuri

Una clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia a proposito della casa automobilistica del biscione. Ovviamente non sappiamo quanto possa essere veritiera e personalmente ci lascia parecchio perplessi. Il sito francese ItalPassion.fr ha riportato nelle scorse ore una voce di una persona ben informata sui fatti ma rimasta anonima secondo cui Alfa Romeo nel 2026 presenterà un nuovo modello. La cosa sensazionale è che secondo questa fonte anonima ma attendibile di ItalPassion.fr non si tratterebbe della nuova Stelvio e nemmeno della nuova Giulia.

In parole povere sarebbe un modello a sorpresa. La fonte non avrebbe rivelato se si tratterà di una berlina, di un SUV o di un crossover ma quanto pare avrebbe dimensioni che la collocherebbero tra Tonale e Stelvio nella gamma attuale di Alfa Romeo. Si parla in parole povere di una vettura con una lunghezza di circa 4,6 metri o poco meno. Sempre secondo questa testimonianza raccolta da Alexandre Filluzeau di ItalPassion.fr questa nuova vettura sarebbe già stata presentata internamente.

Effettivamente nei mesi scorsi era girata la voce di un nuovo modello che avrebbe potuto utilizzare un nome che ha già fatto parte della storia di Alfa Romeo e che avrebbe avuto le sembianze di una fastback. Ma queste voci però non hanno mai trovato alcun fondamento. Adesso però questa nuova indiscrezione fa pensare che effettivamente qualcosa possa bollire in pentola anche se fa specie che fino ad oggi questo presunto progetto sia rimasto top secret senza foto spia o altro.

Si potrebbe trattare magari di un modo di prendere tempo in attesa del lancio delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che come sappiamo sono in forte ritardo. Però non saremmo pronti a mettere la mano sul fuoco su questa voce. Ad ogni modo se fosse confermato quesot modello con una lunghezza di 4,6 metri adotterebbe la piattaforma STLA Medium e arriverebbe sul mercato in versione ibrida ed elettrica. Indagheremo per capire se questa notizia può avere qualche fondamento.