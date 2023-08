Milano Monza Motor Show 2024: la quarta edizione si terrà dal 28 al 30 giugno

Il MIMO, ovvero il Milano Monza Motor Show, è in programma per la quarta edizione e prenderà vita tra il 28 e il 30 giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Questo evento, di alto calibro nel settore automotive, combina l’entusiasmo dei motori con un’atmosfera dinamica e accattivante.

L’iconico circuito di Monza si trasformerà in una vibrante città dell’automobilismo, costellata da una serie di eventi che spaziano da esibizioni ad alta velocità a parate nei paddock e lungo la leggendaria pista di Formula 1.

Milano Monza Motor Show 2024: confermata la quarta edizione dell’evento a cielo aperto

Fari puntati su una varietà di attività durante le tre giornate del MIMO 2024: esibizioni di veicoli d’epoca, supercar, prototipi e hypercar offriranno un’esperienza acustica ineguagliabile. Inoltre, sarà possibile effettuare test drive con i nuovi modelli proposti dalle principali case automobilistiche, consentendo ai partecipanti di toccare con mano le ultime innovazioni arrivate sul mercato.

Se le auto da corsa senza conducente vi affascinano, non dovrete perdere sicuramente la seconda edizione dell’Indy Autonomous Challenge. Questo evento presenta monoposto a guida autonoma, programmate dai talenti emergenti delle più prestigiose università a livello globale.

Nell’edizione del 2023, il MIMO ha visto una straordinaria partecipazione, con oltre 60.000 visitatori. Non solo, è stata registrata un’attività intensa di test drive, soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici e ibridi, con più di 2000 prove su strada. E non dimentichiamo i 3000 appassionati e collezionisti che hanno fatto sfoggio delle loro gemme automobilistiche, percorrendo i paddock e le piste ad alta velocità.

Perfino le famiglie troveranno un angolo tutto per loro con attività di intrattenimento adatte a tutte le età, senza dimenticare le opzioni di ristoro per rifocillarsi tra un evento e l’altro.

Le parole di Andrea Levy

Andrea Levy, presidente del Milano Monza Motor Show, ha sottolineato come l’edizione precedente abbia superato ogni aspettativa, dimostrando che l’Italia è pronta per un festival automobilistico open-air di alta classe.

Levy e il suo team stanno lavorando per estendere l’impatto del festival oltre l’Autodromo Nazionale di Monza, coinvolgendo anche Milano e altre aree della Regione Lombardia.

Il Milano Monza Motor Show 2024 si prospetta come un evento imperdibile per gli appassionati del settore automobilistico, un’occasione per vivere da vicino il brivido della velocità e l’innovazione tecnologica in un contesto dinamico e coinvolgente.