Leapmotor fa un annuncio sorprendente per il Sud America 

L’innovazione non avviene a passi da gigante, ma a balzi. Ecco perché Leapmotor, nel secondo episodio della webserie che racconta l’arrivo del nuovo esclusivo marchio di veicoli elettrificati in Sud America in partnership con Stellantis, anticipa un nuovo sviluppo che cambierà le regole del gioco nel segmento.

Leapmotor C10 REEV sarà lanciata in Brasile e Cile nel 2025, insieme alla sua versione BEV completamente elettrica

“Per la prima volta nella storia del mercato, un produttore offrirà un veicolo elettrificato REEV in un segmento importante in Brasile”, afferma Fernando Varela, vicepresidente di Leapmotor per il Sud America. “La C10 REEV sarà lanciata in Brasile e Cile nel 2025, insieme alla sua versione BEV completamente elettrica.”

L’innovativa tecnologia REEV è descritta in dettaglio nella webserie di Marcio Tonani, vicepresidente senior dei centri tecnici di ingegneria di Stellantis per il Sud America. “La C10 REEV utilizza un motore a combustione interna progettato esclusivamente per generare elettricità, che viene utilizzata per alimentare l’auto tramite un motore elettrico o per ricaricare le batterie”, spiega Tonani. “Con REEV, i clienti hanno il comfort della guida puramente elettrica a portata di mano, con la libertà di ricaricare o fare rifornimento, scegliendo ciò che è più comodo per loro, senza soffrire di ansia da autonomia.”

A differenza dei veicoli ibridi e ibridi plug-in, nei veicoli a combustione interna (REEV) il motore a combustione interna non aziona direttamente le ruote. Questo rende il sistema più leggero ed efficiente, consentendo al motore di funzionare sempre al massimo delle sue prestazioni. La trazione elettrica offre le prestazioni e il comfort acustico sempre più desiderati dai consumatori, che possono scegliere di ricaricare la propria auto o di fare rifornimento presso una stazione di servizio.

La Leapmotor C10 REEV è la prima auto di un segmento importante a essere dotata di questa tecnologia in Brasile. Il modello arriverà sui mercati brasiliano e cileno insieme alla sua versione BEV completamente elettrica e al SUV B10, lanciato di recente.