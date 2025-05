Alfa Romeo Junior al Legendy Festival 2025

Nell’ambito del festival automobilistico Legendy di quest’anno che si terrà a Praga dal 30 maggio all’1 giugno ( https://legendy.cz/ ), verrà presentato ai visitatori il nuovo modello Alfa Romeo Junior. Il SUV di Alfa Romeo sarà esposta nel padiglione dedicato al marchio Alfa Romeo. Nel padiglione Alfa Romeo i visitatori potranno ammirare una sfilata di automobili, dalle rarità storiche alle GTAm esclusive.

Al Festival legendy di Praga presente anche Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo è un marchio senza il quale la storia dell’automobilismo sarebbe inimmaginabile. Il marchio italiano non è solo nel cuore dei suoi sostenitori, ma anche di tutti gli appassionati di auto. Il viaggio dell’Alfa Romeo, iniziato nel 1910, è costellato di successi internazionali, grandi motori, tecnologie innovative, adrenalina e una ricca storia.

All’evento sarà presente Alfa Romeo Junior Intensa, una versione che è pensata per chi cerca un’auto compatta e versatile, senza rinunciare alla raffinatezza e alla sportività tipiche del marchio. Esternamente colpisce per i cerchi in lega bicolore da 18 pollici con dettagli in oro chiaro e un kit carrozzeria nero lucido con accenti dorati, che ne sottolineano ulteriormente il carattere sportivo. Junior Intensa è disponibile in due varianti di colore: nero Tortona e rosso Brera. L’interno è caratterizzato dall’uso dell’elegante colore marrone.

Il logo Alfa Romeo è ricamato sui poggiatesta anteriori, mentre cuciture marroni impreziosiscono i pannelli delle porte, il volante e il bracciolo centrale, dove è presente anche la scritta ricamata “Intensa”, che identifica chiaramente questo livello di allestimento. I sedili sono rivestiti in Alcantara con eleganti cuciture grigio antracite, mentre lo stesso materiale riveste anche la plancia e il tunnel centrale, creando un ambiente raffinato e lussuoso. La Junior Intensa è inoltre dotata del pacchetto Paket Tech, che garantisce un comfort di guida eccellente. Per quanto riguarda le motorizzazioni, questa serie speciale è disponibile con trazione ibrida da 145 CV, nella variante Ibrida Q4 da 145 CV o come auto elettrica da 156 CV.

Al legedy Festival i visitatori potranno ammirare inoltre anche la Alfa Romeo Junior 280 Veloce, un modello che incarna alla perfezione l’approccio sportivo del marchio in dimensioni compatte. Questo modello si basa sulla tradizionale formula Alfa Romeo, che coniuga un perfetto bilanciamento dei pesi, caratteristiche di guida di prima classe, tecnologie e propulsori all’avanguardia, nonché la “bellezza senza tempo” che è il segno distintivo del design del marchio. La Junior 280 Veloce porta queste caratteristiche al livello più alto, offrendo la migliore agilità del segmento e caratteristiche di maneggevolezza eccellenti nella sua classe.

Questo modello presenta due anteprime mondiali: un nuovo motore elettrico da 207 kW/280 CV e l’ultimo differenziale meccanico a slittamento limitato TorSen “D”. Anche la Junior 280 Veloce adotta soluzioni tecniche specifiche, tra cui il rapporto di sterzo più verticale del segmento (14,6), appositamente calibrato per esaltare le eccezionali caratteristiche di guida. Il telaio è stato ribassato di 25 mm ed è dotato di stabilizzatori sportivi con rigidità aumentata, che garantiscono una percorrenza in curva rapida e precisa. L’impianto frenante è dotato di dischi da 380 mm all’anteriore con pinze monoblocco a quattro pistoncini. Gli pneumatici sportivi da 20″ sono progettati specificamente per le auto elettriche ad alte prestazioni.