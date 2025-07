Peugeot E-3008: al via da oggi in Italia gli ordini per la versione 325 Dual Motor

Per rafforzare la sua strategia elettrica e facilitare il passaggio dei clienti alla mobilità a zero emissioni, Peugeot amplia la gamma del nuovo Peugeot E-3008 introducendo la versione Electric 325 Dual Motor. Questo modello aggiunge un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, portando la potenza complessiva a 325 CV e garantendo la trazione integrale, un vantaggio in termini di sicurezza e prestazioni.

Peugeot apre gli ordini per la versione ‘325 Dual Motor’ di Peugeot E‑3008

La coppia massima raggiunge i 509 Nm, offrendo un’esperienza di guida dinamica e stabile su ogni tipo di percorso. Il nuovo Peugeot E-3008 325 Dual Motor si affianca alle versioni Electric 210 e Electric 230 Long Range, completando così l’offerta SUV elettrica della casa francese. Con 12 modelli a batteria già disponibili e una crescita record nelle vendite di elettriche ai privati in Europa nel 2024, Peugeot conferma il proprio impegno nella transizione energetica, aprendo ora gli ordini per questa nuova variante con allestimento completo.

Con il nuovo Peugeot E-3008 325 Dual Motor, il marchio francese alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni nel segmento dei SUV elettrici. Grazie ai due motori che sviluppano una potenza complessiva di 325 CV, l’E-3008 garantisce un’accelerazione brillante: bastano 6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e solo 3,8 secondi per riprendere da 80 a 120 km/h. Non si tratta solo di potenza pura, ma anche di versatilità, grazie alle quattro modalità di guida selezionabili.

In modalità Normal ed Eco, la priorità è data all’efficienza, utilizzando prevalentemente il motore anteriore, mentre nelle fasi di maggiore richiesta i due propulsori lavorano insieme. La modalità 4WD assicura alla Peugeot E-3008 325 Dual Motor la trazione integrale permanente per affrontare fondi scivolosi, distribuendo equamente la potenza sui due assi. In modalità Sport, invece, la coppia è ripartita in modo da privilegiare la dinamica di guida, con uno sterzo più reattivo e un’accelerazione più decisa, offrendo emozioni autenticamente sportive.

La nuova Peugeot E-3008 325 Dual Motor amplia la proposta del marchio francese nel segmento dei SUV elettrici, combinando prestazioni elevate e grande versatilità. Grazie alla batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh netti, offre fino a 490 km di autonomia nel ciclo WLTP e tempi di ricarica rapidi: bastano circa 30 minuti per passare dal 20% all’80% utilizzando le colonnine superveloci.

Pensata per chi desidera un SUV sportivo e dinamico ma anche per chi necessita della trazione integrale in condizioni difficili, questa versione di Peugeot E-3008 si distingue per il design fastback, l’abitacolo spazioso e i materiali premium. La versione GT offre un equipaggiamento completo con cerchi da 20″, fari Pixel LED, infotainment Peugeot i-Connect Advanced e rivestimenti in Alcantara. A questi si aggiungono il pacchetto di guida semi-autonoma Drive Assist Plus 2.0, il tetto panoramico apribile e un sistema audio Focal® da 10 altoparlanti. Il prezzo parte da 55.280 €.