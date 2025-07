Nuova Peugeot 108: ecco cosa ne pensa il CEO Alain Favey

Di tanto in tanto si torna a parlare del possibile ritorno nella gamma di Peugeot di una nuova Peugeot 108. Negli scorsi anni c’è stato un momento in cui il ritorno era sembrato un’ipotesi concreta che però alla fine non si è verificata. Di recente il nuovo CEO della casa automobilistica del Leone, Alain Favay ha voluto dire la sua a proposito di questo ritorno che da alcuni è atteso mentre da altri no.

Una nuova Peugeot 108 non si farà lo ha confermato il CEO del Leone Alain Favey

A proposito di una nuova Peugeot 108, in una recente intervista ad Autoweek, Alain Favey ha chiarito la posizione di Peugeot riguardo alle city car elettriche: il marchio non prevede di produrre un modello più piccolo della Peugeot 208. Secondo Favey, le attuali normative europee rendono complessa e poco sostenibile la realizzazione di un’auto elettrica di dimensioni inferiori. La motivazione è legata ai margini ridotti: oggi costruire una piccola vettura a batteria comporta costi elevati, difficili da ammortizzare. Sul mercato esistono già alternative nel segmento delle city car elettriche, come la Dacia Spring e la Leapmotor T03, entrambe proposte a prezzi contenuti. In futuro arriveranno anche la nuova Renault Twingo e la Volkswagen ID1, ma Peugeot ha deciso di non seguire questa strada.

Sviluppare un’auto elettrica comporta costi molto alti, e se il modello è di piccole dimensioni i listini devono restare competitivi, riducendo drasticamente i margini di guadagno. Per questo Peugeot esclude il ritorno di una city car compatta come una nuova Peugeot 108, anche con motorizzazione termica. Il CEO della casa francese ha spiegato che Peugeot punta a un posizionamento più alto e considera la 208 il modello di accesso alla gamma, in quanto meglio risponde alle esigenze del proprio pubblico. Realizzare un’auto più piccola, secondo il manager, non è una strategia coerente per il brand. Favey ha inoltre escluso l’ipotesi di una Peugeot elettrica con Range Extender, precisando che questa tecnologia non fa parte dei piani per il mercato europeo.