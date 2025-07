La Maserati Ghibli più “criminale” tra tutti i tuning che vedrete sul web

La Maserati Ghibli è da sempre un’auto che divide gli animi. C’è chi la critica per le sue pecche meccaniche o per una affidabilità non troppo esemplare, ma c’è un punto su cui quasi tutti concordano. Il suo design esterno trasuda eleganza, è tra i più seducenti del segmento executive. Con linee sinuose ispirate alla sorella maggiore Quattroporte, la Ghibli è spesso considerata una delle berline più affascinanti della categoria. Tuttavia, dolorosamente talvolta, il tuning può cambiare tutto.

In genere, pochi esemplari subiscono elaborazioni estreme, ma quando succede, il risultato può lasciare a bocca aperta, e non sempre in senso positivo. Il caso che ha recentemente fatto il giro dei social, grazie al profilo Instagram worst.spec, è un chiaro esempio di come il restyling fai-da-te possa degenerare nel “trash” assoluto.

Questa Ghibli sembra uscita direttamente da un qualche programma televisivo che rende le auto semplicemente esagerati, in una parola impresentabili. L’esteticadi questa Maserati è stata completamente stravolta da un insieme di modifiche discutibili: uno spoiler anteriore con appendici laterali, un paraurti tempestato di componenti posticci, fari gialli in stile rally e finte prese d’aria sul cofano.

Ai quattro angoli della Ghibli “massacrata” spiccano parafanghi avvitati, mentre il tetto ospita un misterioso accessorio davanti al tettuccio apribile. Lateralmente troviamo minigonne aftermarket, mentre il posteriore è un tripudio di eccessi tra cui enormi prese d’aria, un alettonone oversize sul baule, una minigonna posteriore extra-large e ulteriori aggiunte sul paraurti. Il tutto condito da strisce racing, adesivi dcecisamente non richiesti e accenti rossi che stridono con la carrozzeria bianca.

I cerchi, naturalmente, sono anch’essi personalizzati, con dettagli rossi e branding eccessivo sugli pneumatici. Dell’interno non abbiamo immagini, ma possiamo solo immaginare cosa ci riservi. Questa povera Ghibli trasformata (anche troppo) dal tuning estremo ha visto sparire tutto il suo splendore originario e ci sembra quasi impossibile credere qualcuno abbia potuto farlo in questo modo. Potrebbe diventare la Maserati Ghibli più brutta del mondo. Ma, anche qui, non tutti sarebbero d’accordo.