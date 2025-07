Alfa Romeo Giulia 2026: in un video ipotizzato il facelift per allungare la vita della berlina

Alfa Romeo Giulia 2026 facelift è un ipotetico aggiornamento immaginato in un video dal visionario e mistico designer automobilistico oltre che architetto Tommaso D’Amico. Ricordiamo che l’attuale modello sembrava destinato ad uscire di scena tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 ma a quanto pare la sua vita sarà più lunga del previsto. Infatti Alfa Romeo è in ritardo sul lancio della nuova generazione al pari della nuova Stelvio a causa della decisione di confermare ancora i motori termici che in un primo momento non erano stati previsti per queste auto del biscione.

Un video ipotizza il facelift di Alfa Romeo Giulia che vivrà ancora qualche anno

Ed ecco allora che un lieve facelift non pare più così impossibile dato che secondo alcuni l’attuale Alfa Romeo Giulia potrebbe rimanere sul mercato forse addirittura fino a fine 2027. Tommaso D’Amico, designer italiano noto per la sua visione innovativa, firma il concept rendering della nuova Alfa Romeo Giulia Veloce, un raffinato aggiornamento stilistico della celebre berlina del Biscione. Il facelift mantiene inalterato il carattere sportivo e l’eleganza tipica del modello, aggiornandolo con soluzioni più mature e al passo con le ultime tendenze del settore automotive.

La linea resta fluida e dinamica, ma con un frontale rinnovato: la calandra “Trilobo” viene alleggerita nel tratto, mentre i gruppi ottici a LED presentano una firma luminosa più moderna e distintiva. La livrea grigio titanio satinato mette in risalto le superfici tese e le forme scolpite, enfatizzate dai cerchi diamantati da 19 pollici e dalle nuove prese d’aria con dettagli neri. L’abitacolo, intravisto dai vetri bruniti, propone sedili in pelle nera con cuciture in contrasto, un cruscotto digitale da 12,3” e il sistema infotainment Alfa Connect evoluto. Sul fronte motorizzazioni, spazio al mild hybrid 2.0 da 200 CV e a una versione plug-in da 280 CV con autonomia elettrica fino a 65 km, disponibile anche con trazione integrale Q4.

Ovviamente al momento notizie di un facelift di Alfa Romeo Giulia non ve ne sono anche se il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha lasciato intendere che da qui ai prossimi anni è assai probabile l’arrivo di numerose versioni speciali in edizione limitata. Sicura sembra essere la versione con Luna Rossa vista la recente partnership annunciata nelle scorse settimane. Se ci sarà un lieve aggiornamento questo non lo sappiamo lo scopriremo quando finalmente il nuovo piano industriale di Stellantis sarà svelato dal nuovo CEO Antonio Filosa.