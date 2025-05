Citroën ëC3 e Ami protagonisti della decima puntata di Urban Green su Rai Due

Sabato alle ore 10 su Rai Due andrà in onda la decima puntata del programma Urban Green. Ancora una volta Citroën sarà protagonista con la E-C3 e la Ami. Si tratta dell’ultima tappa del programma che prosegue tra Latina e Milano dopo aver visitato Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova, Roma, Milano, Mantova, Bari e Taranto.

Il viaggio di Citroën e Urban Green – il format in onda su Rai Due, ogni sabato alle ore 10.00 – prosegue tra Latina e Milano

A Latina, Bianca Maria Santoro e Mario Acampa guidano la Citroën ë-C3, mostrando il modello ideale per la città e oltre: compatto, versatile, con uno stile audace e comfort eccezionale. Le efficienti motorizzazioni e le tecnologie avanzate per sicurezza e comfort rendono la C3 una scelta affidabile e accessibile. In aprile, la Nuova Citroen C3 ha segnato record di vendite come il modello elettrico e a benzina più venduto in ogni segmento.

La nuova Citroen ë-C3 elettrica si distingue in un segmento in crescita: offre 113 CV, batteria da 44 kWh e fino a 440 km di autonomia urbana, con ricarica all’80 per cento in soli 26 minuti. Comfort elevato, tecnologie avanzate e design innovativo ne fanno un riferimento. Da Milano, Giovanni Falcone presenta la Nuova Citroen AMI: il quadriciclo elettrico compatto, ricaricabile da presa domestica, ideale per la mobilità urbana e apprezzato dai più giovani.

In questa nuova puntata di Urban Green, la Nuova AMI e la C3 incarnano due soluzioni perfettamente complementari per affrontare le sfide della mobilità sostenibile: da un lato la Nuova AMI, compatta, agile e pensata per gli spostamenti urbani; dall’altro la C3, versatile, spaziosa e adatta anche a percorsi extraurbani. Da Milano a Latina, Citroën ribadisce con forza il proprio impegno verso un futuro più verde, accessibile, inclusivo e attento alle esigenze di tutti, promuovendo costantemente innovazione, benessere a bordo e una mobilità davvero alla portata di ogni stile di vita.