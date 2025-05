43° Rally Due Valli: Lancia infiamma Verona con una sfida ad alta tensione

Dopo il trionfale esordio al Rally Targa Florio, il Trofeo Lancia torna protagonista nel Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco (CIAR) con la sua seconda tappa: il 43° Rally Due Valli, in scena a Verona il 30 e 31 maggio. L’evento promette due giorni di pura adrenalina su uno dei tracciati più tecnici della stagione. In gara oltre 100 equipaggi, tra cui 24 a bordo della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, con 19 giovani piloti under 35 determinati a conquistare il trofeo monomarca e un posto nel team ufficiale Lancia per l’ERC 2026, guidato da Eugenio Franzetti.

Dal 30 al 31 maggio si disputerà il quarto round del Campionato Italiano Rally Assoluto (CIAR SPARCO), insieme alla seconda gara valida per il Trofeo Lancia

La gara si correrà interamente su asfalto e prevede otto prove speciali in due giorni, per un totale di 105,8 chilometri cronometrati e oltre 416 chilometri complessivi. Si inizia venerdì 30 maggio con lo shakedown ad Alcenago (2,33 km), a cui seguirà la cerimonia di partenza a Veronafiere e le prime due tappe, tra cui il ritorno della storica “Erbezzo” (27,89 km), una delle più lunghe e impegnative del panorama nazionale. Sabato 31 maggio si disputeranno altre sei tappe, tra cui “San Francesco” (12,16 km) e “Cappella Fasani” (23,3 km), da percorrere due volte ciascuna prima dell’arrivo finale in Piazza Bra, nel cuore di Verona.

Il 43° Rally Due Valli è il palcoscenico ideale per testare le capacità dinamiche della nuova Ypsilon Rally4 HF, che già al debutto ha stupito per l’eccezionale equilibrio, la precisione e la velocità. Dotata di un motore turbo da 212 CV, di un cambio sequenziale SADEV a 5 rapporti e di sospensioni Öhlins regolabili, la nuova vettura da corsa ha già riscosso un grande successo con oltre 90 unità vendute in soli quattro mesi, confermandosi la “palestra” ideale per i giovani piloti che aspirano a competere in una delle discipline più tecniche del motorsport.

Il Rally Due Valli è quindi un evento chiave nella stagione del Trofeo Lancia, non solo per la sfida tecnica della gara, ma anche per la sua importanza strategica nella classifica di campionato. In Veneto, Gianandrea Pisani partirà da leader della classifica generale, con un vantaggio di 15,5 punti su Davide Pesavento e di 21,5 su Gabriel Di Pietro, entrambi determinati a recuperare il distacco nella corsa all’ambito posto nel team ufficiale Lancia 2026. Nella categoria Junior, riprende la rivalità tra Pesavento e Di Pietro, che però dovrà vedersela anche con Nicolò Ardizzone, sfortunato alla Targa Florio, e i nuovi arrivati ​​Matteo Doretto, Asia Vidori e il finlandese Tommi Heino, aggiungendo un tocco al femminile e internazionale alla serie.

La categoria Master sarà protagonista con 13 equipaggi iscritti e Pisani in testa alla classifica con 7,5 punti di vantaggio su Giorgio Cogni e 13,5 su Igor Iani. Diversi contendenti sono pronti a sconvolgere i piani dei favoriti: Mazzocchi e Lengauer puntano a riscattarsi dopo gli errori commessi in Sicilia, mentre De Antoni e Rosso puntano a fare una bella figura al debutto nel Trofeo Lancia. Nella classe Expert, Denis Vigliaturo, che si è trovato molto a suo agio durante la gara d’apertura a La Cursa, guida il gruppo con 7,5 punti di vantaggio su Emanuele Fiore. Almeno altri tre piloti puntano alla lotta per il podio: Mauro Porzia, Pierluigi Marino e il polacco Dariusz Polonski sono tutti determinati a scalare la classifica.

Oltre ai punti conquistati in campionato, c’è la concreta possibilità di entrare a far parte della nuova eredità sportiva di Lancia, un viaggio iniziato con lo straordinario successo della Lancia Ypsilon Rally4 HF al Targa Florio Rally. Lì, ha dominato la categoria CIAR Sparco 2WD con una prestazione eccezionale: si è assicurata le prime quattro posizioni e ha piazzato 10 vetture nella top 14, un risultato che ha immediatamente evidenziato il grande potenziale di questo nuovo progetto e ha dato il via a una stagione entusiasmante per il Trofeo Lancia.

Infine, gli appassionati saranno al centro dell’azione, grazie al Villaggio Lancia Corse HF allestito presso il quartier generale del rally a Veronafiere. Vero e proprio epicentro della passione Lancia, l’area offrirà numerose attività per gli appassionati, tra cui la possibilità di prenotare emozionanti test drive della nuova Lancia Ypsilon, sia in versione ibrida che elettrica.

I visitatori potranno inoltre esplorare il ricco patrimonio motoristico del marchio attraverso l’esposizione di due modelli leggendari, la Lancia Delta e la Lancia 037, che hanno dominato i rally negli anni ’80 e ’90. Sarà inoltre esposta la nuovissima Ypsilon HF. Questa versione stradale ad alte prestazioni, completamente elettrica, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi grazie ai suoi 280 CV e al differenziale autobloccante, farà il suo debutto in prova stampa a Balocco a fine giugno. I visitatori potranno anche incontrare i piloti in un ambiente che celebra non solo il ritorno di Lancia alle corse, ma anche la passione autentica che ne guida la rinascita.