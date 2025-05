Summer Marathon 2025: auto storiche, youngtimer e supercar pronte all’azione

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con la Summer Marathon, che nel 2025 celebra il suo tredicesimo compleanno. L’evento andrà in scena dal 5 all’8 giugno, facendo tuffare in un mondo incantato gli equipaggi iscritti, che arricchiranno la tela con le loro auto storiche, youngtimer e supercar moderne. In totale sono previste 3 tappe, su un percorso totale di 692 chilometri.

Dieci i passi alpini da attraversare, fra cui il Passo Monte Spluga, il Julier Pass e il Passo Stelvio, con un dislivello complessivo in salita di 20.891 metri. Durante l’avventura, i protagonisti dell’evento costeggeranno anche otto laghi alpini, tra cui quelli di Como, di Montespluga e dell’Engadina.

La line-up sarà composta da 70 auto storiche (prodotte fino al 1992), da 20 youngtimer (1993-2011) e da 30 supercar (nate dopo il 2012). Si profila uno spettacolo di grande interesse tanto per i partecipati quanto per il pubblico, che potrà ammirare da vicino dei mezzi a quattro ruote di notevole pregio.

Sono previste 27 prove cronometrate di abilità e precisione. A queste si affiancheranno 14 controlli a timbro e 13 controlli orari. Ben 3 i concorsi d’eleganza, organizzati nelle suggestive località di Livigno, Pellizzano e Ponte di Legno. Previsti anche dei riconoscimenti speciali, come la Coppa delle Dame, riservata all’equipaggio femminile con il miglior piazzamento in classifica generale.

Queste le principali località attraversate dalla Summer Marathon 2025: Lecco, Bellano, Chiavenna, Passo Spluga, Splugen, Thusis, Passo Julier, Silvaplana, St. Moritz, Passo Bernina, Passo Forcola, Livigno, Passo d’Eira, Passo Foscagno, Bormio, Passo Stelvio, Trafoi, Silandro, Lagundo, Merano, San Pancrazio, Valdultimo, Val di Sole e Pellizzano, Commezzadura, Vermiglio, Passo Tonale, Ponte di Legno, Passo Aprica, Tirano, Valtellina, Sondrio, Morbegno, Gravedona, Pianello del Lario (Lago di Como).

Tanti gli scorci paesaggistici mozzafiato offerti agli equipaggi, su strade sinuose e gradevoli da guidare, punteggiate da splendidi agglomerati urbani, per un’esperienza di grande presa sensoriale. In questa montatura aurea, le auto storiche, le youngtimer e le supercar moderne si incastoneranno come gemme preziose, per la gioia degli occhi di chi potrà ammirare lo sfavillante corteo.

Programma Summer Marathon 2025 per auto storiche e supercar

Lunedì 3 Febbraio 2025 – apertura Iscrizioni

Quota speciale “early-booking” iscrizione entro Venerdì 4 Aprile 2025.

Termine iscrizione entro ore 24:00 di Lunedì 26 Maggio 2025.

Mercoledì 26 Marzo 2025 – Press Conference

ore 18:00 Teleconferenza online di presentazione manifestazione.

Giovedì 5 Giugno 2025 – Punzonatura auto e Check-in Hotel

Lecco – Malgrate

Apertura direzione manifestazione, ufficio segreteria ed ufficio sala stampa presso il Centro Canottieri di Lecco.

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 Accredito, punzonatura e verifiche tecniche degli equipaggi iscritti. Consegna Kit Tecnico e Vip Package.

Snack & Welcom drink per gli accreditati presso il Centro Canottieri di Lecco.

A seguire check-in nei rispettivi hotel: Hotel I Promessi Sposi e Hotel il Griso. ore 21:00 Cena ufficiale di benvenuto, Gran Galà presso il Ristorante da Giovannino presso l’Hotel I Promessi Sposi.

A seguire pernottamento.

Venerdì 6 Giugno 2025 – Prima Tappa per le auto

Lecco

ore 9:00 Lecco – Riva Martiri delle Foibe – Raduno dei partecipanti ora 9:30 Lecco – Riva Martiri delle Foibe – Briefing del Direttore della Manifestazione. ore 10:00 – CO.1 PARTENZA PRIMA TAPPA – Lecco – Riva Martiri delle Foibe. CT.1 Dervio CO.2 Lago di Mezzate Lago di Mezzate A) Manche Abilità Precisione Cronometrica.

(1) – 2 – 3 – 4 – 5 Passo Monte Spluga Sosta coffee break presso Bar della Posta. CO.3 Splügen Splügen Sosta pranzo presso il Ristorante Bodenhaus.

Ripartenza per Thusis. CT.2 Passo Julier. CT.3 – CO.4 St. Moritz St. Moritz Sosta coffee break presso Grand Hotel des Bains Kempinski.

Ripartenza per il Passo Bernina. CT.4 Passo Bernina CT.5 Passo Forcola Livigno B) Manche Abilità Precisione Cronometrica.

(6) – 7 – 8 Livigno Sfilata e presentazione delle auto lungo il corso principale.

Concorso d’Eleganza n.1

Welcome Drink presso il Bar Compagnoni. CO.5 Livigno – ARRIVO PRIMA TAPPA. Livigno Check-In presso lo Charme Hotel Alexander e Alpen Resort Bivio.

Rimessaggio Vetture.

Cena Ufficiale presso il ristoranti degli Hotel Charme Hotel Alexander e Alpen Resort Bivio con tipico menù locale e premiazioni Concorso d’Eleganza n.1.

A seguire pernottamento.

Sabato 7 Giugno 2025 – Seconda Tappa per le auto

Livigno – Pellizzano (Val di Sole)

ore 9:00 – CO.6 PARTENZA SECONDA TAPPA – Livigno presso Piazzale APT Livigno. CT.6 Passo Foscagno, Italian Customs. Bormio C) Manche Abilità Precisione Cronometrica.

(9) – 10 – 11 – 12 CT.7 Passo Stelvio. CO.7 – CT.8 Trafoi. Trafoi Sosta coffee break presso l’Hotel Ristorante Bella Vista (Gustav Thöni).

A seguire Prato allo Stelvio, Valvenosta. CO.8 Appiano (BZ) Appiano (BZ) Sosta pranzo presso il ristorante del Golf & Country, The Grill House.

A seguire San Pancrazio, Valdultimo. CT.9 San Pancrazio. CT.10 Lago di Santa Giustina. Malé D) Manche Abilità Precisione Cronometrica.

(13) – 14 – 15 – 16 – 17 CO.9 Pellizzano (Val di Sole), Concorso d’Eleganza n.2 e premiazioni.

ARRIVO SECONDA TAPPA. Pellizzano

(Val di Sole) Piazza Santa Maria, Welcome Drink offerto dal Comune di Pellizzano.

A seguire Commezzadura. Commezzadura Check-In presso Tevini Dolomites Charming Hotel.

Rimessaggio Vetture.

Cena ufficiale presso Tevini Dolomites Charming Hotel.

A seguire pernottamento.

Domenica 8 Giugno 2025 – Terza Tappa per le auto

Commezzadura (Val di Sole) – Pianello del Lario (Lago di Como)

ore 8:00 – CO.10 PARTENZA TERZA TAPPA – Commezzadura, Piazzale Daolasa.

A seguire Vermiglio, Velon. Loc. Velon-Stavel E) Manche Abilità Precisione Cronometrica.

(18) – 19 – 20 – 21 – 22 CT.11 Passo Tonale. Ponte di Legno Piazza XXVII Settembre, sosta coffee break presso Mountain Bar Al Nazionale. CO.11 – CT.12 Ponte di Legno. Temù – Stadolina F) Manche Abilità Precisione Cronometrica.

(23) – 24 – 25 – 26 – 27

A seguire Edolo, Passo Aprica, Tresenda. CT.13 Teglio Teglio Sosta dimostrazione dell’accademia del pizzocchero presso Palazzo Piatti Reghenzani.

A seguire Via del Vino, Valtellina, Sondrio, Morbegno, Lago di Como. Pianello del Lario

(Lago di Como) Piazza Gomez Morelli, Concorso d’Eleganza n.3 CO.12 – CT.14 Pianello del Lario (Lago di Como), presso il Museo della Barca Lariana – ARRIVO TERZA TAPPA. Pianello del Lario

(Lago di Como) Aperitivo presso la sala museale del Museo della barca Lariana e a seguire Gran buffet dell’arrivederci.

Premiazioni. FINE MANIFESTAZIONE

Fonte | Summer Marathon