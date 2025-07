Alfa Romeo Tonale danneggiata: ripararla costa caro

Alfa Romeo Tonale entro fine anno subirà un aggiornamento con l’obiettivo di rilanciare le sue vendite che ultimamente non stanno brillando particolarmente. Già sono state avvistate le prime foto spia del prototipo del nuovo modello che dovrebbe subire qualche cambiamento per essere più vicino nello stile a Junior e nello stesso tempo aumentare il suo appeal sul mercato con nuove soluzioni tecnologiche e forse anche qualche novità negli allestimenti.

Negli USA per riparare una Alfa Romeo Tonale danneggiata al posteriore il costo dei ricambi necessari si aggira intorno ai 7.000 dollari

Nel frattempo, chi vuole può acquistare il modello attuale. Oggi però vi vogliamo segnalare quanto accaduto negli Stati Uniti dove una Alfa Romeo Tonale pesantemente danneggiata nella parte posteriore per la sua riparazione costerà caro al suo proprietario. Su Instagram è stato condiviso un post che mostra una Tonale rossa gravemente danneggiata sul retro, presso l’officina J&B Body Works a Mount Vernon, New York.

La vettura coinvolta è una versione del 2024, non l’aggiornamento del MY25, ed è stata danneggiata in un tamponamento. Il costo dei ricambi necessari si aggira intorno ai 7.000 dollari, circa 6.000 euro al cambio attuale. I dettagli includono 1.700 euro per i fanali posteriori, 1.000 euro per il paraurti, 250 euro per il riflettore interno, 2.500 euro per l’ala posteriore, 170 euro per il passaruota interno e 250 euro per il vetro del portellone posteriore. Questa cifra esclude i costi della manodopera, verniciatura, calibrazione di telecamere e sensori, oltre al tempo necessario senza l’auto disponibile.

Negli Stati Uniti i ricambi costano generalmente più che in Italia, ma comunque le riparazioni di questa Alfa Romeo Tonale risultano comunque onerose. Incidenti anche banali possono trasformarsi in spese pesanti, specialmente con le auto moderne, siano esse a benzina, ibride o elettriche. Meglio evitarli, sperando sempre in una copertura assicurativa completa.