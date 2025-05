Fiat Grande Panda: con le versioni a benzina, GPL, 4X4 e con cambio manuale forse farà meglio della nuova Fiat Pandina

Fiat Grande Panda nei prossimi anni potrebbe vedere la sua gamma ampliarsi sempre di più. Infatti è sicuro l’arrivo di una versione a benzina con cambio manuale, di una elettrica low cost, di una elettrica ad autonomia estesa, di una GPL e forse pure di una 4X4. Con tutte queste novità la vettura che sarà un’auto globale potrebbe sfondare la soglia delle 300 mila unità all’anno. Addirittura qualcuno inizia a pensare che questa vettura a questo punto possa fare anche meglio non solo dell’attuale Fiat Panda ma anche della nuova Fiat Pandina che vedremo nei prossimi anni.

Con prezzi interessanti le molteplici versioni di Fiat Grande Panda potrebbero regalare grandi soddisfazioni alla casa torinese

La versione a benzina, che probabilmente sarà venduta anche in Italia, potrebbe abbassare di molto il prezzo di partenza per acquistare la nuova Fiat Grande Panda, che si dice possa partire da 15.900 euro. Si tratta di un prezzo vicino a quello dell’attuale Fiat Panda. Questa versione disporrà del motore 3 cilindri 1.2 turbo con un centinaio di cavalli e abbinato al cambio manuale a sei marce. Ma questa come detto non sarà l’unica nuova versione in arrivo. Si parla con insistenza della variante GPL, ma anche di una elettrica da 200 km di autonomia e con un prezzo inferiore ai 20 mila euro e infine si parla anche di una versione a lunga autonomia forse con 425 km.

La nuova Fiat Pandina che sarà prodotta sempre a Pomigliano come l’attuale Panda e che arriverà prima del 2030 dunque non è così scontato possa diventare la Fiat più venduta in assoluto dovendo fare i conti con una Fiat Grande Panda che nel frattempo potrebbe aver messo in gamma un gran numero di versioni per tutti i gusti. Ovviamente è assai probabile che la Pandina possa partire da un prezzo un po’ più basso ma non è detto che la differenza tra le due auto sarà così netta e questo potrebbe spostare i favori del pubblico nei confronti della vettura più grande.