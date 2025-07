Fiat Toro raggiunge quota 600.000 unità prodotte in Brasile

Prodotto presso il Complesso Automobilistico Stellantis di Goiana, Pernambuco, il pickupFiat Toro ha rivoluzionato il segmento e ha fatto tendenza tra i pick-up fin dal suo lancio nel 2016. Combina la robustezza e le prestazioni di un pick-up con il comfort e la raffinatezza di un SUV, affermandosi come uno dei modelli più ricercati in Brasile. Leader di vendite nella sua categoria, il Toro ha raggiunto il traguardo delle 600.000 unità prodotte in Brasile.

Con un design audace, la Fiat Toro vanta un’identità visiva sorprendente ed è disponibile negli allestimenti Endurance, Freedom, Volcano, Volcano Diesel, Ultra e Ranch. Il modello è dotato di un sistema di illuminazione full LED, cerchi in lega fino a 18 pollici e sedili in pelle regolabili elettricamente. L’allestimento top di gamma Ranch presenta un’esclusiva griglia con cornice cromata e inserti marroni pregiati sulle modanature, che le conferiscono un aspetto unico e raffinato, oltre a inserti volumetrici che aggiungono robustezza e stile. La Volcano, a sua volta, presenta una griglia cromata di serie e un caricabatterie wireless per cellulari, che le conferiscono una personalità unica.

All’interno, di serie sulle versioni Ranch diesel e Ultra Flex, Toro offre un pannello multimediale da 10,1″, il climatizzatore digitale Dual Zone, Fiat Connect////me, un sistema di connettività che offre più di 30 funzioni per migliorare l’esperienza di guida e l’interazione del conducente con il veicolo, la connettività con Android Auto e Apple CarPlay, oltre al sistema ADAS per la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia di marcia e gli abbaglianti automatici.

“Più di un semplice pick-up, Fiat Toro è una soluzione completa per chi necessita di un mezzo potente per il lavoro, ma non vuole rinunciare a comfort e raffinatezza nell’uso quotidiano. È stato progettato e sviluppato per soddisfare le esigenze di un cliente esigente, coniugando il meglio della tecnologia, della sicurezza e delle prestazioni elevate”, afferma Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth in Sud America.

Di recente, Fiat Toro è stato dotato di un nuovo motore nelle versioni Ranch e Volcano, che lo rende ancora più potente ed efficiente nei consumi. Con il motore MultiJet 2.2 Turbodiesel, il modello eroga ora 200 CV e 450 Nm di coppia, con un aumento del 18% della potenza e del 29% della coppia rispetto al motore precedente. Lo sprint da 0 a 100 km/h avviene ora in soli 9,6 secondi nella versione Volcano e in 9,8 secondi nella versione Ranch. Le riprese da 60 a 100 km/h e da 80 a 120 km/h avvengono in ben 6,0 secondi e 7,8 secondi (Volcano) e 6,1 e 7,9 secondi (Ranch), garantendo sorpassi più sicuri e prestazioni migliori su ogni tipo di terreno.

All’inizio dell’anno, la versione Ultra è diventata una nuova opzione top di gamma tra i modelli equipaggiati con il motore Turbo 270 Flex, offrendo prestazioni elevate, ampliando la portata del modello sul mercato e rafforzandone la tradizione di servire una varietà di profili di clienti. La versione presenta un centro multimediale da 10 pollici, cerchi in lega oscurati da 18 pollici, un hardtop, un parafango, una Santo Antônio integrata, finiture interne esclusive e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia di marcia e gli abbaglianti automatici. Un successo fin dal suo lancio: Fiat Toro ha ricevuto più di 30 premi nazionali e internazionali per il design, la qualità e il valore di rivendita.