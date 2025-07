Avvistata bisarca piena di Fiat Grande Panda Hybrid: consegne di massa in arrivo

Fiat Grande Panda Hybrid sta per arrivare nelle concessionarie. Nelle scorse ore una bisarca piena di unità del modello di Fiat è stata avvistata in strada da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Le immagini sono state pubblicate sui social nelle scorse ore. Si tratta della versione dotata di motore MHEV, mild hybrid, (1.2 litri per 110 cavalli).

Fiat velocizza le consegne di Fiat Grande Panda Hybrid: avvistata bisarca piena

Come anticipato qualche giorno fa, dal 30 giugno sono iniziate le prime consegne su larga scala della Fiat Grande Panda Hybrid per chi ha ordinato il veicolo Fiat tra gennaio e febbraio 2025. Presto vedremo quindi molte Grande Panda Hybrid circolare sulle strade italiane, anche se al momento è ancora un modello poco diffuso e quasi “invisibile” nel traffico.

Diversamente dalla versione elettrica, che viene consegnata più rapidamente, la Fiat Grande Panda Hybrid ha incontrato diversi ostacoli produttivi. La fabbrica di Kragujevac ha faticato a mantenere ritmi elevati nonostante l’arrivo di operai italiani, mentre la carenza di componenti, soprattutto del cambio automatico abbinato al motore MHEV 1.2 da 110 CV, ha rallentato ulteriormente le consegne.

Ovviamente le unità di Fiat Grande Panda Hybrid che saranno consegnate in questi giorni sono quelle ordinate a gennaio e febbraio. Per chi volesse ordinare oggi la vettura i tempi di consegna attualmente sono di circa 6 mesi a meno che non si scelga una delle unità in pronta consegna nelle concessionarie della principale casa automobilistica italiana. Dunque manca sempre meno all’invasione delle strade italiane da parte del nuovo modello di Fiat che promette di regalare molte soddisfazioni al brand di Stellantis che pensa di poterne vendere almeno 300 mila unità a livello globale. L’auto infatti sarà venduta anche in Sud America, in Nord Africa e Medio Oriente.