La Fiat Grande Panda 4×4 non esiste al momento, ma l’idea aleggia come una carezza emotiva nel cuore della gente, specie di quanti custodiscono con nostalgia i ricordi della mitica prima serie del modello. I vertici della casa torinese lo sanno benissimo. Ecco perché hanno deciso di offrire alla visione del pubblico una reinterpretazione audace dell’iconica utilitaria a trazione integrale, che non si tirava mai indietro nelle avventure in fuoristrada. Virali i filmati che immortalano l’antesignana in contesti ambientali impervi, dove ridicolizza grandi e costosi SUV nati dopo di lei.

Al momento, la Fiat Grande Panda 4×4 è un concept. L’occasione per svelarne le alchimie è stata offerta dai test drive giornalistici della versione Hybrid della nuova creatura del marchio piemontese. Si tratta di un manifesto, forse anche di un termometro, per misurare la febbre della passione verso un simile allestimento. Una cosa è certa: la storica Panda 4×4 degli anni ’80 meriterebbe una degna erede. Sarà questa? Penso che lo sapremo molto presto.

Guardando i due render pubblicati in rete, sui canali ufficiali, si nota il design audace, con diversi rimandi visivi alla celebre progenitrice. L’iconico colore rosso scuro e i dettagli esclusivi sembrano legarsi a lei, come se una macchina del tempo l’avesse portata nell’attualità, rimodellandone il look, le dimensioni e le tecnologie, per allinearla al presente.

Per il concept della Fiat Grande Panda 4×4 il costruttore torinese ha immaginato un asse posteriore elettrificato, che vuole garantire versatilità e prestazioni su ogni superficie. Proprio come accadeva per la vecchia utilitaria, ora reinterpretata con una visione innovativa della mobilità in fuoristrada. L’obiettivo? Conquistare la fantasia degli automobilisti di tutto il mondo, magari per tradurre quanto prima in materia lo slancio creativo, aprendo così un nuovo capitolo della storia del marchio, nel segno della versatilità, dell’affidabilità e della libertà su quattro ruote.

Con lo sguardo rivolto verso il futuro, il progetto della nuova Grande Panda 4×4 si candida a diventare il manifesto di una nuova e rinnovata visione della mobilità sostenibile. Il tutto, però, senza rinnegare il passato, da cui mutua lo spirito intraprendente e battagliero dell’antesignana, che non si arrendeva alle difficoltà ambientali, facendo meglio di molti SUV ben più moderni e costosi nei contesti più impervi e problematici.

La Fiat Panda 4×4 della prima serie è diventata una specie di mito. Tantissimi i suoi fans, che ne apprezzano l’essenzialità, il look sbarazzino e le notevoli capacità off-road. Quell’auto scriveva il perfetto equilibrio tra city car e fuoristrada. Ora i sogni sono accarezzati dalla nuova Fiat Grande Panda 4×4, espressione di un’idea in continua evoluzione. Il concept si tradurrà in un modello commerciale? Attendiamo di avere notizie dai vertici di Stellantis. Una cosa è certa: questa reinterpretazione comunica bene i concetti di libertà ed avventura. Il mio ottimismo innato mi spinge a credere che non si tratti di un solo esercizio nostalgico. Sarebbe interessante conoscere il vostro punto di vista sul tema.