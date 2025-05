Nuova Lancia Gamma: ecco quali motori avrà il modello prodotto a Melfi dal 2026

Il 2026 sarà l’anno della nuova Lancia Gamma. La futura ammiraglia del marchio italiano sarà presentata e prodotta a partire dal prossimo anno presso lo stabilimento Stellantis di Melfi e quindi sarà un a vettura 100 per cento made in Italy. Oggi a proposito di questo modello che nascerà su piattaforma STLA medium e sarà lungo circa 4,7 metri, ci vogliamo soffermare su quella che potrebbe essere la sua gamma di motori che come sappiamo non sarà composta da soli motori elettrici come era stato detto qualche anno fa ma avrà anche versioni termiche.

Ecco cosa sappiamo fino ad oggi a proposito della gamma di motori della nuova Lancia Gamma 2026

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia e nello specifico da L’Argus, di solito sempre molto informato quando si tratta di Stellantis, abbiamo avuto alcune preziose anticipazioni sulla futura gamma di motori della nuova Lancia Gamma. A quanto pare, la vettura si presenterà con una gamma di motorizzazioni articolata su diversi livelli tecnologici: si potrà scegliere tra versioni 100% elettriche, ibride plug-in e mild hybrid a benzina. Le varianti elettriche includeranno una versione a trazione anteriore da circa 280 CV e una a trazione integrale che potrebbe toccare i 350 CV.

La batteria offrirà una capacità netta di circa 97 kWh, assicurando un’autonomia competitiva rispetto agli altri modelli recenti del Gruppo Stellantis. L’allestimento base monterà un motore 1.2 turbo mild hybrid da 145 CV, con cambio automatico. Per chi desidera più prestazioni, sarà disponibile anche un’unità 1.6 plug-in hybrid con 195 o 225 CV, simile a quella utilizzata su Peugeot 408 e sulla futura DS N°4. Con questo nuovo crossover elegante e tecnologico, Lancia punta a rilanciarsi definitivamente, con un modello che rifletta un’identità italiana forte e rinnovata. Vedremo che novità ci saranno nel corso delle prossime settimane a proposito di questo atteso modello che secondo indiscrezioni potrebbe essere presentato nel corso del primo trimestre del 2026 per poi entrare in produzione verso metà anno.