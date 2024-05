Peugeot 408, la GT piace molto: Stellantis Malesia soddisfatta delle numerose richieste

Segnali importanti per Peugeot in un mercato difficile come quello della Malesia. Il Leone francese di Stellantis, infatti, ha annunciato che la nuova Peugeot 408 ha superato immediatamente le 300 prenotazioni dopo l’apertura degli ordini di quest’anno. Non solo le richieste rappresentano un’iniezione di fiducia per il marchio ma la maggior parte delle richieste della 408 era rivolte al livello di allestimento più elevato, quello più costoso.

Secondo Peugeot Malaysia, infatti, ben il 60 per cento delle prenotazioni riguarda la variante GT, il 22 per cento la Premium e il 18 per cento la Allure base. Questa distribuzione evidenzia la forte domanda di mercato e la popolarità dell’auto.

Lanciata il mese scorso, la Peugeot 408 2024 ha un prezzo di partenza di 146.055 MYR (circa 29mila euro) per la Allure, 166.055 MYR (circa 33mila euro) per la Premium e 196.055 MYR (circa 39mila euro) per la GT.

“L’evento di oggi segna un punto di svolta nella storia della Peugeot 408 mentre iniziamo a consegnare i primi ordini. Il riscontro è stato positivo e siamo entusiasti di mantenere questo slancio. Siamo lieti di accogliere i nostri primi 10 proprietari e tutti i futuri proprietari della 408 nella famiglia Peugeot”, ha dichiarato Jamie Francis Morais, amministratore delegato di Stellantis Malaysia.

Tutte e tre le varianti della Peugeot 408 del 2024 sono equipaggiate con un motore turbo benzina a quattro cilindri in linea PureTech da 1,6 litri, che sviluppa 218 CV a 5.750 giri/min e 300 Nm di coppia a 2.000 giri/min. La potenza viene gestite dalle ruote anteriori tramite un cambio automatico a otto velocità. La variante GT, quella più costosa e richiesta come abbiamo visto, si distingue per i cerchi in lega neri Monolithe, i fari a matrice LED automatica e le luci posteriori LED 3D con “effetto artiglio”, oltre alla griglia anteriore in tinta con la carrozzeria.

Gli interni della 408 Allure, la entry level, sono rivestiti in vinile, mentre la Premium offre rivestimenti in pelle e la GT presenta pelle Nappa, con sistema di “memorizzazione” del sedile del conducente e funzioni di massaggio. Tutte e tre le varianti hanno la regolazione elettrica del sedile del conducente. Altri punti salienti della GT includono la strumentazione i-Cockpit 3D con controlli i-Toggle configurabili, un sistema audio Focal a 10 altoparlanti e un sistema di purificazione dell’aria in cabina.

Tutte le varianti della gamma Peugeot 408 del 2024 sono coperte da una garanzia di sette anni a 200.000 km, comprendente tre anni di garanzia del produttore e quattro anni di garanzia estesa da Stellantis Malaysia.