Peugeot: i motori diesel avranno ancora un lungo futuro davanti

Nelle scorse si registrano alcune interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Peugeot, l’amministratore delegato Alain Favey. Si tratta di dichiarazioni che sicuramente faranno felici i fan del diesel dato che il CEO della casa automobilistica del leone ha dichiarato che questi motori avranno ancora vita lunga all’interno della gamma del marchio francese di Stellantis.

Il diesel resterà nella gamma di Peugeot ancora per molti anni secondo il CEO

Intervenuto sul tema del diesel, motore storico per Peugeot, il CEO Favey ha confermato che resterà in gamma ancora per diversi anni, escludendo però sviluppi sull’uso del bio-gasolio HVO. Durante la sessione Q&A, ha chiarito che Peugeot non lancerà un modello entry level su base Citroën e C3 o Fiat Grande Panda, ribadendo la collocazione del marchio nell’“upper mainstream”, senza ambizioni premium. Inoltre, ha escluso per ora un ritorno nel segmento D con un’erede della 508. L’attenzione è rivolta invece a nuovi segmenti, soprattutto nei mercati extraeuropei, con particolare focus su pick-up e veicoli da lavoro.

Ricordiamo infine che Peugeot per i prossimi anni ha in programma la presentazione di alcuni nuovi modelli molti interessanti. I più attesi sono le nuove 308 e 408 che vedremo rispettivamente nel corso del 2028 e del 2029. Il CEO inoltre ha ribadito l’impegno del marchio per la qualità, ricordando le garanzie di 10 anni sui motori PureTech e 8 anni sui veicoli elettrici, nell’ambito del programma “Peugeot Care”. Soddisfatto dei risultati, ha segnalato un market share europeo del 6% nei primi quattro mesi del 2025 e vendite globali in crescita dell’8%. Merito delle nuove 3008 e 5008, e del successo degli ibridi. A Le Mans verrà presentata la 208 GTI elettrica, attesa nel 2026.