Peugeot apre gli ordini per le  E-3008 ed E-5008 Dual Motor in UK

Peugeot introduce in UK una terza opzione di propulsione per i suoi modelli E-3008 ed E-5008. La nuova versione Dual Motor è dotata di un motore elettrico aggiuntivo per l’asse posteriore, combinando una potenza totale di 325 CV con l’efficienza e la sicurezza della trazione integrale. Gli ordini per l’ammiraglia Dual Motor Launch Edition sono già aperti, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2025.

Peugeot continua ad ampliare la sua già ampia gamma elettrica nel Regno Unito

Dopo aver quasi raddoppiato le vendite di veicoli elettrici nel 2024, Peugeot continua ad ampliare la sua già ampia gamma elettrica, composta da 12 modelli completamente elettrici, per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti del Regno Unito. La casa del leone amplia la sua gamma di SUV di medie dimensioni con il nuovo propulsore Dual Motor Electric da 73 kWh e 325 CV. Questo modello si aggiunge all’efficientissimo Electric 210 e al Long Range Electric 230, che vanta valori di autonomia tra i migliori del mercato SUV.

I modelli E-3008 ed E-5008 Dual Motors combinano il motore elettrico standard da 213 CV per la trazione anteriore con un motore elettrico aggiuntivo da 112 CV per le ruote posteriori. Insieme, offrono la trazione integrale con una potenza totale di 325 CV e una coppia massima di 509 Nm. Con le Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual Motor, il piacere di guida e le prestazioni in modalità elettrica raggiungono nuovi livelli. I 325 CV consentono un’accelerazione dinamica e una risposta immediata dell’acceleratore: la E-3008 Dual Motor accelera da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi (6,5 secondi per la E-5008) e da 80 a 120 km/h in 3,8 secondi (4 secondi per la E-5008). Questo rafforza l’impegno del brand del leone nel fornire le migliori sensazioni di guida e prestazioni dinamiche per i suoi modelli.

La trazione integrale delle E-3008 e E-5008 Dual Motor garantisce la massima efficienza e sicurezza in tutte le condizioni, con quattro modalità di guida disponibili:

Modalità Normale: per ottimizzare l’efficienza quotidiana, viene data priorità solo al motore e alle ruote anteriori; la potenza massima è limitata a 313 CV e la coppia massima a 450 Nm. A seconda delle condizioni di guida, il motore e le ruote posteriori si attivano automaticamente. In caso di forte accelerazione (kick-down), entrambi i motori erogano il loro pieno potenziale.

Modalità 4WD: i due motori funzionano ininterrottamente, con una distribuzione della potenza 50/50 tra l’asse anteriore e quello posteriore per un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano strategie di gestione specifiche per migliorare l’aderenza, mantenendo a disposizione anche la massima potenza e coppia.

Modalità Sport: i due motori funzionano ininterrottamente, con una distribuzione della potenza 60/40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per prestazioni dinamiche ed efficienti. La potenza e la coppia massime sono disponibili tramite lo sterzo e il pedale dell’acceleratore, adottando anche la modalità Sport, che offre una maggiore reattività.

Modalità Eco: il motore e le ruote anteriori hanno la priorità, con la potenza massima limitata a 213 CV e la coppia massima a 343 Nm. In caso di forte accelerazione (kick-down), il motore posteriore si attiva automaticamente ed entrambi i motori erogano il loro pieno potenziale. Anche il climatizzatore e il pedale dell’acceleratore adottano la modalità Eco. Il sistema Hill Assist Descent Control è di serie sulle versioni Dual Motor e riduce il rischio di slittamento o perdita di controllo del veicolo in discesa, sia in avanti che in retromarcia.

Le Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual Motors prolungano il piacere di guida grazie alla batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh, che offre un’autonomia rispettivamente fino a 485 km e 465 km (ciclo combinato WLTP in modalità Normale). Come per ogni veicolo PEUGEOT completamente elettrico, il tempo di ricarica dal 20% all’80% con caricabatterie rapidi a corrente continua è di circa 30 minuti. Un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW è di serie su entrambi i modelli.

Gli ordini per le versioni Dual Motor delle E-3008 ed E-5008 con un esclusivo allestimento “Launch Edition”, che offre specifiche di alta gamma. Questo include tutti gli equipaggiamenti di serie dell’allestimento top di gamma GT, come il tetto e lo spoiler posteriore Black Diamond, i fari Pixel LED Matrix, il portellone posteriore motorizzato e il sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® Advanced con navigazione connessa, mirroring e ricarica wireless per smartphone, sedili anteriori riscaldabili e cruise control adattivo.

Oltre all’allestimento GT, le versioni Dual Motor “Launch Edition” sono dotate di cerchi in lega diamantati da 20 pollici e di una pompa di calore di serie per una maggiore efficienza nelle giornate più fredde. Gli interni sono impreziositi anche dai rivestimenti in Alcantara nera e dallo scudo del brand in rilievo sui poggiatesta anteriori. I sedili anteriori sono dotati di regolazione elettrica a 10 vie, funzione massaggio con cinque modalità e tre intensità, imbottiture adattive e funzione memory per il sedile del conducente. Sia i sedili anteriori che quelli posteriori sono riscaldabili. Il tetto apribile panoramico e l’illuminazione ambiente a otto colori contribuiscono a creare un’atmosfera premium, mentre il sistema Clean Cabin ottimizza la qualità dell’aria interna.

Sulla E-3008 Dual Motor ‘Launch Edition’, gli audiofili possono godersi il sistema Hi-Fi premium Foca a 10 altoparlanti, composto da quattro tweeter, quattro altoparlanti, un altoparlante centrale e un subwoofer. Entrambi i modelli “Launch Edition” sono dotati di serie del pacchetto Vision & Drive Assist a 360°, con quattro telecamere HD per una migliore visibilità in manovra, avviso di traffico trasversale posteriore, monitoraggio dell’angolo cieco a lungo raggio e protezione della fiancata. Il sistema Highway Assist 2.0 consente la guida semi-autonoma grazie al Lane Positioning Assist, al cambio di corsia semi-automatico e all’adattamento della velocità consigliata. I prezzi per la E-3008 Dual Motor ‘Launch Edition’ partono da £ 56.290 OTR MRRP, mentre i prezzi per la E-5008 Dual Motor ‘Launch Edition’ partono da £ 58.990 OTR MRRP.