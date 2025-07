Peugeot: appuntamento al cinema delle arene estive

Peugeot sceglie le arene estive per raccontare la sua relazione col cinema, che affonda le radici in un tempo molto lontano. In questi spazi all’aperto, durante la bella stagione, si potrà gustare la magia della settima arte, sotto le stelle. Per il suo spirito libero e sognante, la casa automobilistica francese non poteva che scegliere tali luoghi per la proiezione di un cortometraggio dedicato, con cui dichiara il proprio amore per le pellicole e l’universo glamour che le circonda.

Protagoniste dell’iniziativa saranno le principali arene italiane, gradevole alternativa ai luoghi di proiezione tradizionali, specie quando la voglia di stare negli spazi chiusi scende in modo esponenziale.

La liaison col cinema sarà celebrata da Peugeot attraverso un film breve, ad alto indice di intensità. Nei fotogrammi, tutto prende vita da una scintilla, come accade nell’accensione di una vettura. “Motore, azione” applica una scossa elettrizzante in grado di risvegliare i sensi, riaccendere le emozioni e riattivare l’istinto primordiale. Un processo capace di ridare vita al “leone” che è in noi, facendoci sentire protagonisti di grandi storie e registi dei nostri stati d’animo.

Il cortometraggio firmato Peugeot sarà proposto come ultimo spot, nell’intervallo fra i due tempi dei film proiettati nella 41 città italiane e negli 80 schermi scelti per l’iniziativa. Così gli appassionati della settima arte, insieme alle pellicole di maggiore successo della stagione invernale appena trascorsa, potranno gustare il lavoro promozionale del marchio transalpino.

La tela ambientale sarà seducente, per la capacità di emozionare dell’esperienza cinematografica estiva all’aperto, felice alleata e complice del positivo stato d’animo con cui viene affrontato questo periodo dell’anno. Contestualmente alla proiezione a cielo aperto, il cortometraggio di Peugeot sarà inserito anche nei break delle oltre 500 sale di proiezione indoor. Si prevede, nel complesso, una visibilità di oltre 500.000 persone, con riferimento al solo mese di luglio. Una cifra di grande spessore, per una campagna che si profila efficace su tutti i fronti.