Fiat Grande Panda GPL e Abarth ibrida: ritorno al passato per i brand di Stellantis

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi l’arrivo di una Fiat Grande Panda GPL è sempre più vicino. Questo almeno secondo quanto dichiarato dagli stessi dirigenti della casa torinese che pensano di allargare ancora la gamma del modello per attirare nuovi clienti. Anche Abarth ha lasciato intendere che la possibilità di un ritorno per i motori termici e qualcosa di abbastanza concreto. Si tratterebbe nello specificio di ibridi.

Abarth potrebbe tornare ai motori termici, per Fiat Grande Panda in arrivo la versione GPL: Stellantis sembra aver cambiato idea

Ricordiamo che la casa automobilistica dello scorpione negli scorsi anni aveva fatto sapere che in Europa si sarebbe concentrata nel produrre solo ed esclusivamente vetture elettriche al 100 per cento. Non a caso in gamma attualmente ci sono la 500e e la 600e che però come sappiamo sta ottenedo pochissimi consensi sul mercato in termini di vendite. Dunque queste decisioni sembrano profilare un ritorno al passato per i marchi italiani di Stellantis.

Ricordiamo che anche Alfa Romeo che in un primo momento doveva lanciare le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia solo in versione elettrica e invece avranno una o più versioni termiche. Idem la futura Lancia Gamma e forse sarà così anche per la nuova Lancia Delta in arrivo nel 2029. Questo senza dimenticare che a novembre a Mirafiori inizierà la produzione della nuova Fiat 500 ibrida che avrà il compito di rilanciare lo stabilimento con almeno 100 mila unità prodotte all’anno.

La strategia di Fiat, forse influenzata dall’addio di Tavares o da un mercato ancora tiepido verso l’elettrico, si riorienta verso la vendita di auto pratiche, compatte e economiche. L’attenzione si concentra sulla Grande Panda termica, icona di Fiat, prevista a un prezzo accessibile di circa 15-16 mila euro, con prospettive di successo non solo in Italia ma anche in Europa. L’azienda esplorerà questa direzione con l’ufficialità di Abarth e varianti GPL, offrendo agli italiani un’ampia scelta e listini più competitivi. Nel frattempo, i modelli elettrici di Fiat continuano a essere una scelta per gli appassionati green, sebbene il mercato non sia ancora maturo.