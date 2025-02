Alain Favey è il nuovo CEO di Peugeot

Alain Favey entrerà a far parte di Stellantis in qualità di CEO del marchio Peugeot dal 3 febbraio 2025, rispondendo a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata. Laureato presso l’HEC Paris, Alain Favey ha trascorso i primi 20 anni della sua carriera presso il Groupe PSA, dove è stato Country Managing Director per Citroën in Danimarca, Belgio, Regno Unito, Italia e Francia. Nel 2009 è entrato in Volkswagen AG, dove ha ricoperto diverse posizioni di leadership a livello internazionale presso Porsche Holding, Skoda e Bentley Motors. Da giugno 2023 è CEO di Europcar Mobility Group.

Alain Favey subentra a Linda Jackson, che è andata in pensione dopo 20 anni trascorsi in azienda

Alain Favey, CEO di Peugeot, ha affermato: “È con grande orgoglio ed entusiasmo che assumo la leadership del marchio Peugeot. Affrontare nuove sfide è sempre stata la mia forza trainante durante i miei 35 anni di carriera nel settore automobilistico. Unirsi a Stellantis è in un certo senso un ritorno alle mie radici, con opportunità particolarmente entusiasmanti in vista. Siamo a un punto di svolta tecnologico e sociale nel nostro rapporto con l’automobile e il marchio Peugeot, attraverso la sua creatività e innovazione, è per me un attore importante in questa evoluzione”. Alain Favey subentra a Linda Jackson, che è andata in pensione dopo 20 anni trascorsi in azienda.

Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis Enlarged Europe, ha affermato: “Linda è una delle figure emblematiche all’interno di Stellantis. La sua determinazione, la sua leadership, il suo gusto per l’innovazione e la sua grande professionalità hanno permesso un notevole riposizionamento del marchio Peugeot in Francia e a livello internazionale, con in particolare una gamma distintiva che è stata completamente rinnovata ed è 100% elettrica. Vorrei ringraziare Linda per i suoi anni di impegno in Stellantis e per il ruolo importante che ha svolto nel successo della nostra strategia di elettrificazione”.