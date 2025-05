Nuova Citroën Oli: sarà così la futura rivale di Dacia Duster

Nuova Citroën Oli è il nome dato ad un render del sito francese Auto-moto realizzato da Julien Jodry che immagina così il design di un futuro modello della casa francese di Stellantis che se arrivasse sarebbe rivale diretto tra gli altri di Dacia Duster. Il nome prende spunto da un famoso concept di Citroen che è stato mostrato per la prima volta nel corso del 2022 e che dovrebbe realmente dare origine ad un modello di produzione che potrebbe arrivare nel corso del 2027. Questo almeno secondo quanto trapelato fino ad oggi da fonti vicine alla casa transalpina.

Nel 2027 potrebbe arrivare la rivale di Dacia Duster: la nuova Citroën Oli

La Nuova Citroën Oli si collocherà nella gamma del brand di Stellantis tra la compatta Citroen C3 e la più spaziosa Citroen C3 Aircross, e si proporrà come un SUV pratico senza compromessi su comfort e budget. Disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica, il progetto mantiene la sua audacia originale nonostante alcuni elementi radicali, come il parabrezza verticale e le porte opposte, siano stati scartati.

Dietro le quinte, l’ex CEO Thierry Koskas di recente sostituito ha guidato il rilancio del progetto Oli nel piano industriale, garantendo che le idee più innovative del concept diventassero soluzioni praticabili. Pierre Leclercq, capo designer del marchio, ha confermato che, nonostante alcune scelte stilistiche estreme siano state abbandonate, l’essenza del progetto rimane intatta.

Citroen Oli

La nuova Citroën Oli segnerà il ritorno della casa automobilistica francese nel segmento dei SUV urbani, oggi dominato da modelli come Ford Puma e Opel Mokka. Grazie alla sua natura low-cost, punta ad attrarre un pubblico più vasto, rappresentando anche un’alternativa valida alla Dacia Sandero Stepway. Ciò che la rende unica è la sua versatilità. Sul fronte design, Citroën dimostra coraggio, attingendo all’eredità della leggendaria 2CV. La futura gamma si baserà su modelli consolidati come C3 e C5 Aircross, ma guarderà anche a una nuova generazione di veicoli capaci di ridefinire il marchio e conquistare clienti a livello globale.