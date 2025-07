Stellantis richiama il leader delle vendite Stoicevich che lavorerà con i concessionari

Il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, sta riorganizzando il suo team dirigenziale in Nord America, con il ritorno di Jason Stoicevich, esperto di vendite, che torna a lavorare con i concessionari regionali. Stoicevich aveva ricoperto brevemente il ruolo di responsabile vendite per il mercato statunitense lo scorso anno, prima di dimettersi per motivi personali. Dopo un periodo come vicepresidente al Sierra Automotive Group in California, ora torna in Stellantis per guidare la strategia e le performance dei concessionari nordamericani. La sua posizione riporta a Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram, che recentemente ha ampliato le sue responsabilità assumendo la gestione di tutti i marchi americani e delle strategie di marketing e vendita nella regione.

Stoicevich era stato presidente di Stellantis Canada prima del suo breve mandato a capo delle vendite negli Stati Uniti, e in precedenza aveva ricoperto diversi altri ruoli all’interno dell’azienda. Automotive News ha riportato per primo la sua riassunzione. Il ritorno di Stoicevich è l’ultima mossa della casa automobilistica sotto la guida del nuovo CEO, nel tentativo di risollevare le vendite in calo e i rapporti di riparazione con la sua rete di concessionari negli Stati Uniti, paesi ricchi di profitti, che erano tesi sotto la guida dell’ex CEO Carlos Tavares.

Recentemente, i rivenditori si sono dimostrati generalmente ottimisti rispetto ai cambiamenti in corso, anche se le vendite non hanno ancora raggiunto i livelli auspicati. Hanno espresso supporto per alcune nomine chiave, tra cui la promozione di Kuniskis e l’arrivo di Filosa come CEO, figure con cui avevano già collaborato durante il periodo in cui Filosa guidava le operazioni nordamericane.

Nel secondo trimestre, le vendite complessive di Stellantis negli Stati Uniti sono nuovamente diminuite, nonostante i due marchi regionali più venduti della casa automobilistica, Jeep e Ram, abbiano registrato un aumento delle vendite rispetto all’anno precedente. All’inizio di quest’anno, la casa automobilistica ha assunto un altro dirigente per contribuire a rilanciare le vendite regionali. Michael Ferreira, ex dirigente di AutoNation, ha assunto la direzione delle vendite flotte negli Stati Uniti, affiancando Jeff Kommor, storico dirigente di Stellantis, che ora si concentra sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.